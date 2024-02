Puigdemont dice sentirse perseguido por "acusaciones delirantes" del Estado, que no le intimidan

El expresidente de la Generalitat de Cataluña y eurodiputado de Junts Carles Puigdemont ha señalado que se siente perseguido por "acusaciones delirantes" del Estado que, según ha dicho, no le intimidan.

Así lo ha manifestado en una entrevista publicada este jueves por el Consell de la República (CdRep), órgano que Puigdemont preside y al que ha presentado candidatura para repetir en el cargo.

"Nos persiguen a los que hemos decidido avanzar, con acusaciones delirantes. No nos intimidarán y no dejaremos de hacer nada de lo que hacemos, incluso con más énfasis", ha advertido el expresidente catalán, a quien el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón quiere que el Tribunal Supremo investigue por presunto terrorismo en la causa de 'Tsunami Democràtic'.

Puigdemont ha pedido "mantener la voz para explicar la respuesta represiva que el Estado siempre da" a los catalanes, ante las variables sociales y políticas que puedan vivirse durante los próximos años.

Además, el líder de Junts ha defendido la necesidad de seguir sumando apoyos y tejiendo complicidades "con otras naciones sin estado que luchan por causas nobles como la catalana, y fortalecer la red diplomática será importante" en esta cuestión.

Unidad del independentismo

También ha avisado que "aquellos que no quieren la unidad no deben tener derecho a veto en la acción independentista". Según él, el CdRep debe ser "la clave de bóveda" de la unidad del independentismo catalán, asegurando que es una de las razones de su existencia.

"Sin embargo, tampoco se puede convertir en un pretexto para no avanzar. Los que no quieren la unidad no deben tener derecho a veto en la acción independentista. Nosotros somos los máximos defensores de la unidad, pero no a costa de renunciar a nada", ha recalcado.

Tras explicar que presenta candidatura para presidir de nuevo el CdRep para dar continuidad al proyecto iniciado en 2018, cree que han pasado de una etapa funcional a una de ordinaria, y que ahora toca seguir reformulándose institucionalmente para dotar la entidad "de las mejores herramientas para lograr la independencia de Cataluña".

En un contexto en el que no se ha conseguido que el movimiento independentista vaya a la una, según Puigdemont, considera que el CdRep puede jugar "un papel importante en la recuperación de la unidad estratégica".

En su opinión, la entidad debe ser un espacio de coordinación del movimiento independentista, y por ello quiere trabajar para sumar a todos los actores promoviendo el diálogo y la concertación entre las diferentes fuerzas independentistas y buscando consensos sobre las estrategias a seguir.

"El 1-O nos marca el camino"

"El 1-O nos marca el camino de esa unión entre todos los actores: partidos, entidades y sociedad civil", ha sostenido.

Otras de las prioridades que pone sobre la mesa si es reelegido en el cargo es seguir trabajando "por la internacionalización de la causa catalana y ganar apoyos en el exterior", el despliegue territorial de la entidad y la defensa de la lengua y la cultura catalana, entre otras.

Por ello, ve necesario promover y reforzar más que nunca -literalmente- la complicidad "entre los Països Catalans y la colaboración y cooperación entre las diferentes regiones" con las que comparten lengua y cultura.