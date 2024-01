Vox reelige a Abascal como presidente por proclamación y sin necesidad de votación

Santiago Abascal ha sido elegido por proclamación presidente de Vox, un cargo que desempeñará hasta 2028. El líder de la formación era él único candidato al no haber conseguido ningún otro afiliado los 3.600 avales necesarios para presentarse. No ha hecho así falta una votación que pudiera dar un mínimo de voz a los críticos con la marcha del partido, aunque fuera mediante una abstención.

La reelección de Abascal se llevó a cabo en una Asamblea General Extraordinaria anómala si se compara con lo que suele darse en los partidos políticos, que suelen prolongar estos encuentros a lo largo de dos jornadas para sacar el mayor provecho a la exposición en los medios. Vox, sin embargo, ha dado carpetazo al asunto en una sola mañana de la que ha salido con el mismo presidente con el que entraba y con una dirección, eso sí, renovada.

Entre las novedades en la ejecutiva figura que el líder del partido en Cataluña, Ignacio Garriga, pasa a ser el único vicepresidente frente a los tres que había hasta ahora. Los vocales pasan de ser cinco a 17, entre los que se encuentran los exvicepresidentes Javier Ortega Smith y Jorge Buxadé, además de la portavoz en el Congreso Pepa Rodríguez de Millán, el diputado asturiano José María Figaredo o el vicepresidente de Castilla y León Juan García Gallardo.

La reorganización tiene también como objetivo calmar las aguas internas tras la salida de varios integrantes de la vieja guardia de Vox. La primera en enfilar la puerta de salida fue Macarena Olona tras sus malos resultados en las últimas elecciones andaluzas. El golpe más duro fue sin duda la marcha de Iván Espinosa de los Monteros después del varapalo que sufrió Vox en las generales del 23 de julio. El exportavoz parlamentario era el líder del sector más liberal dentro del partido. La última en abandonar el barco ha sido la exdiputada Carla Toscano, considerada muy próxima a Ortega Smith. Abascal se detuvo ayer durante su intervención en este punto para asegurar que, pese al goteo de dimisiones, no existe una guerra de familias ideológicas en el seno de Vox. "No hay ni ha habido nunca, son películas de ciencia ficción de los medios de comunicación", denunció.

Con los cambios en el organigrama, el presidente reelegido se rodea de sus más fieles para afrontar su cuarto mandato al frente de la formación. Gana especial peso el sector más duro del partido que encarna Buxadé, mientras que sale derrotado el ala liberal que dirigía Espinosa de los Monteros hasta su renuncia.

"No rendirse"

En su discurso tras su reelección, Abascal dejó claro que su partido no dará un paso atrás, una promesa que enlaza con la petición realizada por Alberto Núñez Feijóo para que Vox no concurra a las elecciones gallegas del próximo 18 de febrero y no diluya el voto de la derecha. "No vamos a tirar la toalla, esta columna no se derriba, vamos a continuar adelante pese a quien pese", zanjó ante los cerca de 2.000 afiliados que acudieron a la Asamblea.

Ante un público entregado, el líder de Vox sacó pecho porque su formación es la única que defiende la ilegalización de los partidos independentistas, la recuperación para el Gobierno central de las competencias cedidas a las Comunidades Autónomas o la libertad de los padres para elegir la enseñanza de sus hijos.

Como novedad, Abascal anunció que solicitará en el Congreso un referéndum a cuenta de la reforma del artículo 49 de la Constitución, pactada por PSOE y PP y que apoyó después todo el resto del arco parlamentario. Consiste en sustituir el término disminuido de la Carta Magna por el de persona con discapacidad. El problema para Vox es que el 23-J se dejó por el camino 19 diputados para quedarse con 33, dos por debajo de los 35 necesarios para convocar esta consulta. Necesita dos apoyos que salvo casos de transfuguismo difícilmente conseguirá.

Meloni y Milei felicitan a Abascal

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el presidente argentino, Javier Milei, han enviado sendos mensajes de vídeo para felicitar a Santiago Abascal por su reelección como presidente de Vox. "Los retos que nos esperan requieren de tu firme y consistente liderazgo. Fuerza, coraje, pasión política. Estoy segura de que este congreso será un momento importante para relanzar Vox de cara a las próximas elecciones europeas", señaló en su impecable español la líder de la formación ultraderechista Fratelli d'Italia. Desde Buenos Aires, Milei llamó a "no bajar los brazos". "Somos pocos pero buenos los que peleamos por la vida, la libertad y la propiedad. ¡Viva la libertad carajo!", concluyó el mandatario argentino.