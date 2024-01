Aviso de la Guardia Civil: este correo electrónico no es de Endesa

La Guardia Civil ha comunicado la detección de una campaña de suplantación de la empresa energética, Endesa. La estafa se produce a través de un correo electrónico a nombre de Endesa.

Según alertan, la víctima recibe un correo electrónico, el cual notifica que tiene un reembolso pendiente de 200 euros. Así, invitan a acceder a una supuesta plataforma que suplanta la imagen de la web 'Mi Endesa' y es necesario completar los pasos con tus datos personales para "supuestamente" cobrar el reembolso. El objetivo del fraude es la obtención de información personal y bancaria.

La Guardia Civil señala que los emails recibidos suelen tener los siguientes asuntos u otros similares:

Reembolso 200 Euros Endesa

¡Endesa! | reembolso

геемbоIsо | N°ES#XXXXXXXXXXXXX????

Desde la Oficina de Seguridad del Internauta, recomiendan que si has recibido el correo electrónico y no has pulsado en el enlace adjunto debes marcarlo como spam y eliminarlo de la bandeja de entrada. En el caso de si haber introducido tus datos personales debes seguir las siguientes recomendaciones para protegerte:

Si has facilitado información bancaria, contacta con tu entidad para informar de lo sucedido y que tomen las medidas de seguridad necesarias, como el bloqueo o cancelación de la tarjeta.

Si estás a la espera de un reembolso de tu proveedor de suministros energéticos, puedes acceder a la página oficial de Endesa y comprobarlo en tu área de cliente.