Urtasun apoya a la actriz Itziar Ituño ante las críticas por manifestarse por los presos

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha expresado este lunes su apoyo a la actriz Itziar Ituño ('La casa de papel'), criticada por manifestarse a favor de suavizar la política penitenciaria con los presos de ETA, y ha considerado que el trato que se le ha dispensado en determinados ámbitos "no es de recibo".

Ituño encabezó el pasado sábado en Bilbao una marcha en demanda de que se aplique a los presos de la banda terrorista la política penitenciaria ordinaria y desde entonces le han cancelado contratos como el del concesionario BMW Lurauto, mientras que la compañía Iberia ha retirado de sus redes un vídeo promocional protagonizado por la intérprete vasca.

Durante su intervención en el turno de respuestas de su comparecencia en la Comisión de Cultura del Congreso, Urtasun además ha afirmado que no va a tolerar que Vox boicotee manifestaciones culturales que no son de su agrado.

"Han tratado de retirar la subvención al premio Miguel Hernández. No voy a tolerar que ustedes lo boicoteen. No voy a tolerar que boicoteen el Festival Periferias, como han hecho chantajeando al gobierno del Partido Popular en Huesca y el PP aceptándolo (...) No voy a aceptar tampoco que ustedes cancelen y persigan publicaciones infantiles en catalán en Valencia", ha subrayado.

A su juicio, en esta formación "ponen en cuestión los cimientos de lo que fue la construcción de la democracia en Europa y del estado del bienestar y de la cultura en Europa después de la derrota del fascismo. Y a mí, sí, eso me preocupa. Me preocupa y por lo tanto defender la cultura es defender la democracia", ha apuntado.

Un momento éste en el que los diputados de Vox han pedido que el ministro retire que son un partido de "extrema derecha".

Respecto a la tauromaquia, sector que no ha nombrado en ningún momento de su intervención, el titular de Cultura ha respondido a la diputada del PP Sol Guzmán que "no hay que ser muy ágil para ver las cosas que yo he dicho en el pasado en el Parlamento Europeo en relación a la tauromaquia. La única cosa que puedo decirle, y esto ya me lo he encontrado, es que el gasto público del Ministerio de Cultura en tauromaquia es prácticamente inexistente".

El ministro también ha pedido en su intervención que el conjunto de administraciones públicas incrementen la inversión en cultura, aspirando a que represente el 1 % del gasto público total en España (frente al 0,7 % actual, según datos de Eurostat), dado que para él esto es una "obligación colectiva".