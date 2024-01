Alumnos de selectividad podrán examinarse de Historia o Filosofía para subir nota

Los estudiantes que se presenten a la selectividad o prueba de evaluación de acceso a la universidad en junio tendrán la posibilidad de examinarse de Historia de España o de Historia de la Filosofía para subir nota en los exámenes de la fase voluntaria en la mayor parte de la autonomías españolas. Podrán usar una u otra materia según cual de las dos troncales hubiesen descartado en las pruebas obligatorias. El último borrador de la orden ministerial que regirá las pruebas de la próxima primavera, que Educación tiene previsto aprobar en breve, incorpora esta posibilidad en los exámenes voluntarios para elevar la nota entre los 10 y los 14 puntos.

Hasta ahora, los alumnos podían examinarse adicionalmente para subir nota de al menos dos materias de modalidad a su elección -no usadas en la fase obligatoria- o de un segundo idioma extranjero. Con el retoque, uno de esos dos exámenes voluntarios puede ser sustituido por el descarte no usado de Historia o Filosofía. Si los alumnos hacen más de dos pruebas voluntarias, los correctores solo tomarán en cuenta para la nota de selectividad las dos con mejor resultado. Hasta aquí la opción que abre el ministerio. Pero quien decide qué posibilidades de las que oferta la orden de Educación sirven al final para subir nota en el acceso a cada grado es cada una de las universidades, libremente. Las reglas del ministerio solo son obligadas en la fase general de la prueba. Y al menos cuatro autonomías, Cataluña, Galicia, Andalucía y Comunidad Valenciana, han avanzado que sus escuelas y facultades no utilizarán la nueva posibilidad de mejora de nota que abrirá el ministerio.

La evaluación del próximo año, por lo demás, será esencialmente igual que la de 2023. El adelanto electoral, en mayo pasado, y la situación de Gobierno en funciones durante más de cinco meses obligaron al Ministerio de Educación a anunciar a finales de agosto que aplazaba la reforma prevista de la selectividad, que con su nuevo formato no se implantará hasta junio de 2025.

Así será la prueba

El borrador de orden para esta primavera mantiene el mismo número de materias a examen que en cursos anteriores: la obligatoria de cada modalidad y tres comunes (cuatro en el caso de autonomías con lengua cooficial). Todos los estudiantes se examinarán de la obligada específica, de Lengua castellana y Literatura, de Lengua extranjera y, en su caso, de Lengua cooficial.

Solo habrá un cambio significativo, obligado por la entrada en vigor de la nueva ley educativa que, tras una década como optativa en la mayoría del país, recupera Historia de la Filosofía como materia común en segundo de Bachillerato. Para no aumentar las pruebas obligatorias de selectividad de cuatro a cinco, los alumnos deberán elegir como tercera materia común examinarse de Historia de España o de Filosofía. Eso sí, lo tendrán que hacer en la propia preinscripción.

La razón principal por la que Educación permite que la materia descartada se pudiese rescatar ahora para subir nota es atender las peticiones de universidades y profesores de Historia y Filosofía, que no quieren que las dos materias comunes queden excluidas de la selectividad.