¿Escolarización hasta los 18 años? "Tener a chavales obligados en las aulas va a ser una fuente de conflicto"

De momento no hay más que un titular y habrá que esperar a su discurso de investidura. Según han avanzado fuentes del PSOE, Pedro Sánchez anunciará su intención de extender la educación obligatoria hasta los 18 años (fijada en la actualidad en los 16, en 4º de la ESO).

La pasada semana, el presidente del Ejecutivo en funciones se reunía (en el Consejo Escolar del Estado) con representantes de asociaciones del sector educativo, dentro de la ronda de contactos que está manteniendo de cara a la formación de un gobierno. Tal y como recogió Efe, el líder socialista expresó la idea de ampliar la escolarización de 0 a 18 años, "promoviendo de forma gradual una oferta suficiente de plazas públicas gratuitas, tanto de escuelas infantiles para niños de 0 a 3 años como de Formación Profesional". La propuesta persigue universalizar la educación hasta el Bachillerato y, como ocurre ahora, que sea gratuita en centros públicos.

Pilar García, presidenta de la Asociación de Directores y Directoras de Institutos de Educación Secundaria de Aragón (Adiaragón), opina que para el grueso del alumnado de los centros educativos de la Comunidad no sería una medida drástica, ya que "de facto" se está haciendo. "El porcentaje de estudiantes que continúa su escolarización o en FP o en Bachillerato es muy elevado. Es algo que está totalmente normalizado", informa. En su opinión, la dificultad estriba en esos perfiles de alumnos/as que desde edades muy tempranas les cuesta continuar con una escolarización normalizada. "Que por sus intereses, capacidad, condiciones personales... no encajan en un sistema ordinario. Hay que atender también a ese porcentaje de alumnos que necesitan otro tipo de atención extraordinaria y que debería mejorar", apunta.

Kike García, representante de Educación de CGT Aragón, destaca que los chavales que no quieren estar en los centros escolares suelen ser alumnos vulnerables. "Absentista, de incorporación tardía, acneae.... Si vas a obligarles a quedarse dos años más tendrás que dotar de recursos si no no podremos trabajar con ellos. Faltan personal, herramientas y materiales", apunta. Y también habla de adolescentes que tienen claro que lo suyo no es una salida académica. "Hay alumnado de 14-15 años que no quiere estar en las aulas, que están esperando a cumplir los 16 para incorporarse al mundo laboral", cuenta.

Aunque reconoce que es "difícil" hacer valoraciones sin saber si la propuesta de extender la enseñanza obligatoria hasta los 18 años se va a aplicar, Kike García la califica de "inviable". Primero, "por la contradicción" con el mundo laboral. "¿Cómo vas a tener a la gente en clase si pueden trabajar desde los 16? Tienen que ir de la mano", observa. Segundo, haría falta una "inversión económica tremenda". "¿Cómo lo haces? Si vas a tener más alumnos harán falta más aulas, más profesores y más recursos. Sin una memoria económica detrás, la medida no se puede llevar adelante", subraya. Y tercero, y más "importante", por el alumnado reacio a seguir más tiempo en clase. "¿Cómo vas a trabajar con ellos? Tener a chavales de 17 y 18 años obligados en las aulas va a ser una fuente de conflicto. Como nos pasó cuando se adelantó la edad de escolarización de 14 a 16", explica.

Mientras, Mónica de Cristóbal, representante de Enseñanza de CSIF Aragón, recuerda que su sindicato "en su ADN" pide el Bachillerato de tres años (tres cursos). "Cuanto más formados estén nuestros alumnos más preparados estarán para la vida adulta. También alargando la Formación Profesional. Pero para eso, es necesario invertir en recursos. Extender la educación obligatoria tiene que venir inexorablemente de unos planes educativos y de un aumento de la inversión del PIB en el alumno. Estamos en el 4% cuando los países que nos ganan en productividad y en los exámenes están en el 7%", critica. Además, cuestiona que no puede haber un orientador en un centro educativo con mil estudiantes. "Tenemos a nuestros adolescentes con graves problemas de salud mental. La educación tiene que modernizarse y avanzar para cubrir esas necesidades y, para ello, necesitamos personal y reformas estructurales", ahonda.

De Cristóbal también reivindica un "debate real" con todos los miembros educativos y hace hincapié en que CSIF reclama un pacto de Estado en el que los políticos estén a la altura "pensando en la calidad educativa". "Las reformas que establecen no funcionan. Las leyes educativas -y van ocho en esta democracia- lo único que modifican es el nombre y la estructura con uso político sin hacer caso en la calidad de nuestros estudiantes, porque seguimos siendo el país con más abandono (escolar)", dice. Asimismo, considera que Pedro Sánchez está "vendiendo humo" (avanzando su intención de extender la escolarización) para ver qué piensa la comunidad educativa cuando su sindicato lleva reclamando (sin éxito) una mesa de negociación con los agentes desde febrero. "Los docentes tenemos que opinar y las organizaciones sindicales, ser escuchadas. El Ministerio está ausente y en la permanente del Consejo Escolar del Estado están poniendo a representantes jubilados. ¿Esos que no forman parte de la educación son quienes van a decidir el futuro? ¿Por qué no se negocia en las mesas sectoriales del Ministerio? No puede ser que el Gobierno utilice el Consejo Escolar como un cementerio de elefantes", se pregunta.

Por su parte, el director del Centro Integrado Público de Formación Profesional (Cipfp) Corona de Aragón de Zaragoza, Francisco Valdivia, ve positivo todo lo que vaya encaminado a "potenciar" la FP. "Todo lo que contribuya a un aumento de la formación de la población en FP en diferentes profesiones y a una mayor especialización y capacitación en nuevas tecnologías será positivo para todos", resalta. Y añade: "En eso están incluidos todos los partidos políticos".

En el lado de las familias, tanto la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumn@s de la Escuela Pública de Aragón (Fapar) como la Federación Cristiana de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón (Fecaparagón) creen necesario ampliar la enseñanza obligatoria hasta los 18. "Entendemos que es un elemento que favorece la mejora de la calidad educativa; cohesiona mucho esas etapas escolares. Pero esta obligatoriedad tiene que ir acompañada de medidas y recursos financieros. Una de ellas es que se haga más variada la oferta de los módulos de FP", advierte Miquel Ángel Sarralde, presidente de Fecaparagón, quien solicita hacer "extensiva su gratuidad "a todos los centros sostenidos con fondos públicos.

También para Fapar, no se puede acometer esa ampliación de la etapa educativa obligatoria sin dotarla de recursos suficientes. "Detrás hay un objetivo que compartimos todos, que es conseguir una mayor formación común para nuestro alumnado y bajar tasas de abandono. Pero tan positivo como eso tiene que ser que venga dotado de los recursos suficientes para atender las necesidades de todos los alumnos y dar la suficiente motivación para que no se convierta en una mera estancia obligatoria en un aula. Si no se les da alternativas suficientes e itinerarios para poder formarse, caerá en el vacío más absoluto", aseguran.