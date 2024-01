Comprobar Cupón Extra de Navidad 2024 de la ONCE: resultados y números premiados

El Extra de Navidad de la ONCE no es un sorteo muy veterano. De hecho, apenas hace 42 años del primero. Fue un 13 de diciembre (día de Santa Lucía de Siracusa, patrona de la vista y también de los ciegos) de 1981 cuando comenzó su historia, que se repitió este 1 de enero de 2024 con una edición que llenará de alegría muchos hogares de España. Esta tradición, interrumpida durante algunos años, regresó al primer día del año en 2014 y así se mantiene desde entonces.

Premia a 80 cupones con una recompensa de 400.000 euros brutos cada uno, 328.000 netos. El que haya 80 premiados con un mismo número en las principales categorías se debe a que cada número del sorteo tiene cupones con los mismos dígitos y en el mismo orden (lo que se conoce como series) y, por lo tanto, comparten el mismo premio. La localidad de Moguer (Huelva), donde nació el premio Nobel de Literatura Juan Ramón Jiménez, es la más afortunada de su historia como juego, ya que en su edición récord repartió 75 de los 80 premios grandes.

Las terminaciones más repetidas en los tres premios grandes del sorteo han sido hasta ahora en 3 y en 7; por contra, el 4 nunca ha salido en los premiados del podio principal. Se reparten 51 millones de euros en este sorteo, y con el listado que ofrece Heraldo puede comprobarse con facilidad si el cupón adquirido ha recibido premio.

Comienza el sorteo en directo del Cupón Extra de Navidad 2024 de la ONCE

El primer premio del Cupón Extra de Navidad 2024 de la ONCE con un premio de 400.000 euros ha caído en el número 66912.

66912: premio principal con 400.000 euros al cupón.

​93150: segundo premio, 40.000 euros al cupón

Tercer premio, 20.000 euros: 01518

100 euros a cada cupón (150 extracciones). Las pedreas, ya ordenadas para facilitar la búsqueda de la suerte, son las siguientes: 00937, 01808, 02481, 03600, 04723, 05185, 07239, 07260, 07614, 08302, 08832, 08902, 09270, 09701, 09813, 10207, 10624, 10871, 11341, 11471, 12284, 12417, 12597, 12939, 15893, 16446, 16522, 16684, 17972, 18458, 20008, 20271, 21101, 22177, 22178, 22341, 22584, 25500, 26098, 26876, 27030, 27032, 27623, 27729, 28854, 28990, 29257, 29492, 29876, 31278, 31470, 31581, 31937, 34749, 34994, 36653, 39315, 40635, 42373, 43477, 45515, 47164, 47231, 47403, 47538, 49246, 49514, 50631, 50948, 52070, 52100, 52596, 53316, 54201, 54798, 56127, 56345, 57585, 57630, 57889, 59382, 59537, 59765, 60058, 60419, 60438, 60547, 60717, 60796, 61582, 63892, 64052, 64502, 65035, 65282, 65450, 66735, 67469, 68001, 68102, 69056, 69851, 70733, 70968, 71133, 71398, 72033, 72330, 72642, 74196, 74226, 74949, 75146, 75420, 75956, 76531, 76549, 77546, 78532, 79753, 80742, 81024, 81037, 83135, 83293, 84460, 85130, 85161, 85218, 86252, 86476, 87140, 87567, 87943, 88903, 90832, 91345, 91684, 91849, 91941, 93852, 94930, 95213, 95239, 95610, 97104, 97228, 98238, 98489 y 99544.

Dónde ha tocado el cupón Extra de Navidad de ONCE del 1 de enero de 2024

El Extra de Navidad de la ONCE ha repartido 35.280.000 euros en sus tres premios mayores, en el sorteo celebrado en la mañana de hoy, una lluvia de millones que ha llegado a muchos puntos distribuidos en localidades de Cataluña, Andalucía, Canarias, Comunidad Valenciana, Madrid, Castilla-La Mancha, Aragón o Baleares. La ONCE ha confirmado que el primer premio ha caído en Denia (Alicante) donde la vendedora Johanna Estrella ha repartido cuatro millones de euros en 10 cupones premiados. La misma cantidad que ha dado en La Laguna (Santa Cruz de Tenerife), el vendedor de la ONCE Juan Vicente Reyes. En Linares (Jaén) han tocado cuatro millones de euros. Y otros cuatro millones se han ido a parar a Huelva. Otros 10 cupones de 400.000 euros (4 millones) se van a Alora (Málaga) y la vendedora de la ONCE Mónica Bravo ha llevado otros dos millones de euros, en cinco cupones premiados en Málaga capital.

Barcelona ha recibido otros cuatro millones de euros en 10 cupones comercializados en una gasolinera de Campsa del barrio de Gracia. Mientras, en la misma ciudad condal caían otros 800.000 euros de manos de Mariana Siarova, que vendió dos cupones premiados.

Para cerrar los 77 cupones repartidos con premio de 400.000 euros cada uno, en Gerona se han repartido 2.800.000 euros en siete cupones agraciados; y se ha vendido un cupón de 400.000 euros cada uno en Sevilla; otros en Alaquàs (Valencia) y otro cupón premiado con 400.000 euros se ha dado a través de www.juegosonce.es.

Comprueba los resultados oficiales del Cupón Extra de Navidad 2024 de la ONCE de Juegos ONCE aquí.

Todos los premios del Cupón Extra de Navidad 2024 de la ONCE

En este sorteo, los premios son los siguientes:

Premio principal: 400.000 euros al cupón.

Primero premio adicional: 40.000 euros al cupón.

Segundo premio adicional: 20.000 euros al cupón.

Terceros premios adicionales (150 extracciones) : 100 euros por cupón, como las pedreas de la Lotería Nacional.

Aproximaciones del premio principal: 400 euros.

Aproximaciones del primero adicional: 300 euros.

Aproximaciones del segundo adicional: 200 euros.

Cuatro últimas cifras del premio principal: 500 euros.

Tres últimas cifras de los tres premios mayores: 50 euros.

Dos últimas cifras de los tres premios mayores: 20 euros.

Reintegro: 10 euros.

Cómo cobrar los premios del Cupón Extra de Navidad 2024 de la ONCE

En la página de Juegos Once se ingresa en la cuenta de cada suscriptor de la página, para hacerse luego una transferencia libre de costes a la cuenta bancaria de preferencia.

También se puede optar por el cobro en entidades autorizadas: Abanca, CaixaBank, Correos, Sabadell y Santander.

Cuánto se lleva Hacienda del Cupón Extra de Navidad 2024 de la ONCE

Dado que desde el 1 de enero de 2020, el mínimo exento de los premios de loterías es de 40.000 euros, en este sorteo todos los premios inferiores a esta cifra estarán libres de impuestos. Sin embargo, para premios de 40.000 euros o más se les aplicará una retención del 20%.

Cuánto vale un Cupón Extra de Navidad de la ONCE

El cupón del sorteo de Navidad de la ONCE cuesta solo 10 euros.