Cuánto cuesta un cupón Extra de Navidad de la ONCE y hasta cuándo se puede comprar

Para todos aquellos que no tuvieron suerte en la Lotería de Navidad de 2023, ni con la pedrea, tienen una segunda oportunidad navideña con el sorteo extraordinario de Navidad de la ONCE. Se trata de un sorteo que se celebra este lunes 1 de enero de 2024, a las 11.00 horas y, aunque es uno de los más famosos en España, seguro que muchos todavía no tienen su Cupón. Pero, esto no es un problema, ya que todavía hay tiempo para comprarlo.

Hasta el 31 de diciembre de 2023, es decir, este domingo de Nochevieja antes de las 21.00, se puede comprar el Cupón Extra de Navidad de la ONCE 2024. Así que, hay que aprovechar, ya que el premio principal es de 400.000 euros al cupón, es decir, 40.000 euors por cada euro jugado. Y, en total, este sorteo extraordinario de Navidad se repartirá más de 51.000.000 euros en premios estas Navidades.

Cuánto vale un Cupón extraordinario de Navidad de la ONCE

El cupón del sorteo de Navidad de la ONCE cuesta solo 10 euros, pero hay que tener en cuenta que JuegosONCE es el único sitio web oficial de venta de los productos de lotería de la ONCE. Desde aquí, puedes comprar tu cupón para el sorteo navideño extraordinario de la ONCE de este año.

Para comprarlo, simplemente tendrás que acceder con tu DNI y contraseña o bien registrarte en JuegosONCE de manera totalmente gratuita.

Por otro lado, hay personas que buscan números con fechas concretas o terminaciones que contengan sus cifras de la suerte. Para todos ellos, se podrán encontrar los números que quieras de manera fácil con un buscador que contiene la página oficial. De hecho, se pueden buscar números por terminación, uno concreto o, incluso, dejar que el sistema te muestre números seleccionados aleatoriamente.

Una vez que se haya celebrado el sorteo, los resultados se podrán consultar en HERALDO y en la página web JuegosONCE y comprobar si se puede empezar el nuevo año con el pie derecho, pero de verdad.