Qué número va a ganar la Lotería del Niño 2024: las predicciones de los videntes

Las predicciones de los videntes también han llegado a la Lotería del Niño, aunque en el pasado sorteo, el de Navidad, no acertó ni la Inteligencia Artificial de ChatGPT que predijo que ganaba en España el número 03695. No obstante, la Lotería del Niño de 2024 es una segunda oportunidad para todos aquellos que no tuvieron suerte en la Lotería de Navidad y se celebra este sábado 6 de enero de 2024 a las 12.00. Así que, si todavía no has comprado tu décimo de Lotería del Niño, estate atento a estas predicciones de los videntes sobre el número ganador.

Este año la Lotería del Niño reparte más de 770 millones de euros en premios, así que, no está de más escuchar a los videntes porque hay veces que aciertan. No queda nada para el sorteo y son muchos los expertos que ya se han aventurado a lanzar sus particulares predicciones sobre los números que resultarán ganadores. Algún vidente, de hecho, se ha atrevido a decir cuál será el décimo que lleve el primero premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño.

Predicciones de la Lotería del Niño 2024

Muchos expertos ya se han aventurado a decir cuáles serán los números premiados de la Lotería del Niño de 2024 y uno de los primeros fue Daniel Tarot, un adivinador del futuro en redes sociales (@danieltarot19). Este vidente ha dicho que "será una niña la que cante el primer premio este 6 de enero" y el número ganador será el 34.683.

También el Mago Xerax ha querido probar suerte en el programa 25 grados, de Radio Televisión Canaria con el número ganador de la Lotería del Niño 2024. El tenerifeño ha escrito el número del que será primer premio del sorteo en un papel y lo ha introducido posteriormente en el interior de una caja de seguridad, custodiada bajo llave en el plató. El número es el 32.365

#loteria #tenerife #25grados #canarias #islascanarias #canarias ♬ sonido original - 25gradostv @25gradostv 🧙🏻‍♂️El mago que acertó el Gordo de Navidad pronostica el número de la Lotería del Niño. 🤫 El papel en el que ha escrito su previsión estará custodiado bajo llave hasta el día 6 de enero. ✨ Juan Pedro Hernández, más conocido como el mago Xerax, saltó a la fama mundial tras acertar el Gordo de la Lotería de Navidad en el año 2008. Aquel mes de diciembre usó una urna que colgaba de una grúa para introducir un papel con el número que él pronosticaba. En ese documento estaba escrito el 32.365, que resultó ser el primer premio del sorteo. 😳 Ahora, casi 16 años después, el mago quiere volver a copar todos los titulares adivinando el número ganador de la Lotería del Niño. 🎥 @videoreportcanarias 📺 @RTVCanaria #mago

La terminación más premiada en la Lotería del Niño 2024

Por últimos, si eres más de azar y probabilidad, las terminaciones más habituales de la Lotería del Niño con premio, sin duda, son las terminadas en el número 0, la terminación más recurrente al haber sido premiada en 21 ocasiones.