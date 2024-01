Cuándo es el sorteo de la Lotería del Niño 2024 y cuánto dura

Quienes tenían todas sus esperanzas puestas en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2023, pero su sueño de hacerse con el premio Gordo o cualquier otro se quedó en eso, un sueño, tienen aún una oportunidad para añadir algún que otro cero a su cuenta bancaria. El Sorteo Extraordinario del Niño 2024 se celebra el sábado 6 de enero a partir de las 12.00 horas en el Salón de Loterías y Apuestas del Estado. Este sorteo dura aproximadamente media hora y se realiza mediante un sistema de bombos múltiples.

Cómo funciona la Lotería del Niño 2024

Mientras que la Lotería de Navidad se realiza por un sistema de bombos, la Lotería del Niño funciona con un sistema de bombos múltiples. Hay un bombo –con 10 bolas cada uno, del 0 al 9-, por cada uno de los cinco números del décimo -decena de millar, unidad de millar, centena, decena y unidad- y otro bombo con el importe de los premios.

Hasta cuándo se puede comprar la Lotería del Niño 2024

No tienen que preocuparse aquellos a los que se les haya echado el tiempo encima y aún no tengan en su poder un décimo para la Lotería del Niño 2024. Tendrán hasta el mismo día del sorteo, el 6 de enero, a las 10.00, para comprar su cupón, pero deberán hacerlo a través de Internet, puesto que es un día festivo y las administraciones de lotería no estarán abiertas.

Cuántos millones se reparten en la Lotería del Niño 2023

Aunque lo cierto es que la magnitud de los premios no se aproxima a la de la Lotería de Navidad, el Sorteo de la Lotería del Niño 2023 reparte un total de 770 millones de euros.

El primer premio será de dos millones de euros por serie –200.000 euros al décimo-, el segundo es el más importante de la Lotería Nacional y está dotado con 750.000 euros –75.000 al décimo- y el tercero con 250.000 euros –25.000 al décimo-.

Asimismo, hay que tener en cuenta que este sorteo emite 55 series de 100.000 billetes cada una, con un precio de 200 euros el billete, dividido en décimos de 20 euros: en total, asciende a 1.100.000.000 de euros. Y el 70% se destina a premios: 770.000.000 euros.

Historia de la Lotería del Niño

Fue hace más de 155 años, en 1868, cuando se empezó a conocer a este sorteo como ‘El Niño’. Es probable que deba su nombre a la proximidad de la Epifanía del Señor o la Adoración al Niño por los Magos de Oriente, según las referencias documentales de Loterías.

Tiempo después, en 1941, se le concedió cierta personalidad y una denominación propia, por lo que pasó a convertirse en el segundo sorteo más importante de la Selae, después del de la Lotería de Navidad.