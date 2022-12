Dónde y cómo buscar los números de la Lotería del Niño 2023 para comprar un décimo

El azar habla de la falta de control sobre una situación; no se sabe el desenlace de algo que se presencia o se hace. La lotería es un gran ejemplo; se habla de números bonitos, feos, imposibles o muy comunes en las listas de premios, se hacen estadísticas sobre las terminaciones de los grandes premios, sobre los números que han tocado otros años… y da igual. Saldrá el número que tenga que salir, no hay una fuerza misteriosa que cambie ese destino y dé ventaja a una persona concreta. Dicho esto, la lotería también es un juego, y cuando se juega no importa únicamente el resultado. Por eso hay quien trata de jugar siempre al mismo número, o prefiere una terminación concreta porque coincide con el año de su nacimiento, o la fecha de su boda. Ahí cada cual elige creer en lo que prefiere. El Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño, que forma parte de la oferta de Loterías y Apuestas del Estado, llega este viernes 6 de enero, y se puede localizar dónde está el número de tus sueños.

Buscador de la Lotería del Niño: ¿qué administración tiene tu número?

El proceso es fácil. Solamente hay que entrar en loteriasyapuestas.es/es/buscar-decimo, escribir el número y especificar que se busca para el sorteo del día 6. El buscador listará las administraciones o puntos de venta de toda España que siguen teniendo disponible el número; queda a cargo de la persona apostante la tarea de contactar a ese punto de venta y tramitar la compra de la manera que sea posible, normalmente por un envío certificado de mayor o menor urgencia, teniendo en cuenta la proximidad de la fecha. Algunos puntos de venta ofrecen la transacción ‘online’, con lo cual todo se resuelve más rápido.

El buscador de Loterías y Apuestas del Estado también informa cuando un número ya no está disponible. Por otra parte, se puede jugar directamente en esta web, creando un usuario y asociando una tarjeta y un número de cuenta para pagos y cobros.

