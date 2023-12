Felipe VI defiende la Constitución y la separación de poderes: "Cada institución debe situarse en el lugar que le corresponde"

En su mensaje de Navidad, el rey Felipe VI abordó, como cada año, diversos temas cruciales para España. Este 2023 el monarca ha centrado su discurso en la importancia de la unidad del país y del respeto a la Constitución, que este año celebra su 45 aniversario. “Fuera de la Constitución no hay una España en paz y libertad”, aseguró.

El Rey se acordó también de todos los españoles que viven momentos complicados y resaltó las virtudes de España como un país que a lo largo de la historia ha influido “en el rumbo de la Humanidad”, sobreponiendose a sus problemas gracias a la unidad. Asimismo, Felipe VI enfatizó que “cada institución, comenzando por el Rey, debe situarse en el lugar que constitucionalmente le corresponde”.

Felipe VI comenzó su mensaje haciendo mención a las dificultades económicas y sociales que enfrentan muchos españoles, tocando temas sensibles como el empleo, la sanidad, la educación, y la “inaceptable violencia contra la mujer”. También mencionó la problemática del acceso a la vivienda, especialmente relevante para los jóvenes.

Felipe VI ha subrayado en su mensaje navideño la preocupación de los españoles ante los problemas sociales y económicos y, en particular, ante la violencia contra la mujer, un mal que ha calificado de "inaceptable".

El monarca destacó durante todo su discurso la importancia de la Carta Magna, que cumplió 45 años este año, fue jurada por la Princesa de Asturias en octubre pasado y ha sido un símbolo de unión y convivencia entre los españoles.

El Rey remarcó la relevancia de la Constitución como un marco de convivencia que ha permitido a España superar momentos difíciles y avanzar hacia un futuro de estabilidad y progreso. "La Constitución ha sido el mayor éxito político de nuestra reciente historia y supuso la culminación de un proceso que mereció una admiración y un reconocimiento internacional extraordinario", expresó el monarca, subrayando los fundamentos que definen y fortalecen el sistema democrático del país. Para luego reforzar su mensaje asegurando que gracias a la “Constitución conseguimos superar la división, que ha sido la causa de muchos errores en nuestra historia”.

Felipe VI ha asegurado que es precisamente gracias a la Constitución por lo que “España consiguió construir y consolidar una democracia plena, abierta e integradora, un Estado Social y Democrático de Derecho, que ha asegurado nuestra convivencia y que nos ha permitido superar diversas y graves crisis en los últimos años. Esa es la evidente realidad de nuestra historia reciente constitucional”.

El rey ha apelado en su mensaje de Navidad al cumplimiento de la Constitución como garantía de unión y de progreso y ha advertido de que si no se respeta la norma fundamental, "no hay democracia ni convivencia posibles".

La importancia de la unidad

Felipe VI dedicó también una parte esencial de su discurso a la importancia de la unidad entre los españoles, destacando cómo la cohesión es fundamental para el avance y bienestar del país. Subrayó la importancia de la convivencia democrática, basada en la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, valores que definen y fortalecen el sistema democrático español.

El Rey quiso remarcar que precisamente, “la razón última de nuestros éxitos y progresos en la historia reciente ha sido la unidad de nuestro país, basada en nuestros valores democráticos y en la cohesión, en los vínculos sólidos del Estado con nuestras Comunidades Autónomas y en la solidaridad entre todas ellas”.

Enfatizó el monarca también la importancia de trabajar juntos, más allá de las diferencias, para construir un futuro mejor para todos los ciudadanos. Asimismo, quiso recalcar la importancia de la Carta Magna, señalando que “fuera del respeto a la Constitución no hay democracia ni convivencia posibles; no hay libertades sino imposición; no hay ley, sino arbitrariedad. Fuera de la Constitución no hay una España en paz y libertad”.

Asimismo, el monarca subrayó el valor de la unidad en el contexto de la diversidad de España experesando que los españoles “iniciamos hace ya casi medio siglo un nuevo camino; lo hicimos juntos, democráticamente, en un proyecto común. Aprobamos una visión compartida de España que reconoce el derecho de todos a sentirse y a ser respetados en su propia personalidad y en su cultura; con sus lenguas, tradiciones e instituciones”.

El rey Felipe VI ha pedido a las instituciones que se respeten y que "contribuyan mutuamente a su fortalecimiento y prestigio".

Cada institución, en su lugar

Consciente de la división palpable en el panorama político actual, en su mensaje, Don Felipe instó a los líderes políticos y sociales, así como a todos los ciudadanos, a fomentar un espíritu de unidad y cooperación. “Cada institución, comenzando por el Rey, debe situarse en el lugar que constitucionalmente le corresponde, ejercer las funciones que le estén atribuidas y cumplir con las obligaciones y deberes que la Constitución le señala”, enfatizó Felipe VI en otro momento de su discurso.

No ajeno a los roces recientes entre diversos estamentos del Estado, Felipe VI defendió la separación de poderes y resalto que “debemos respetar también a las demás instituciones en el ejercicio de sus propias competencias y contribuir mutuamente a su fortalecimiento y a su prestigio. Y finalmente debemos velar siempre por el buen nombre, la dignidad y el respeto a nuestro país”.

En la parte final de su discurso, Felipe VI abordó el papel de España a través de su historia, en el presente y mirando hacia el futuro, destacando las contribuciones y desafíos del país en cada una de estas etapas. “España ha tenido a lo largo de su historia, durante siglos, la responsabilidad de influir en el rumbo de la Humanidad. Como también ha atravesado períodos de tragedia, silencio, aislamiento y dolor. Pero el pueblo español los ha superado siempre; ha conseguido sobreponerse, sabiendo elegir su camino con fortaleza y con el orgullo de los pueblos que son y quieren ser”, aseguró.

Mirando al presente, el Rey reconoció los desafíos contemporáneos que enfrenta España, tanto a nivel nacional como global. "España seguirá adelante. Con determinación, con esperanza, lo haremos juntos; conscientes de nuestra realidad histórica y actual, de nuestra verdad como Nación. En ese camino estará siempre la Corona; no solo porque es mi deber como Rey, sino también porque es mi convicción", señaló finalmente.

Como cada año Felipe se despidió agradeciendo en su nombre y el de su familia la atención de los españoles y deseando feliz Navidad en las leguas oficiales del Estado: “Gracias por vuestro tiempo en esta noche y junto a la Reina, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía os deseamos una feliz Nochebuena, con un recuerdo muy especial para quienes, en este momento, con dedicación y entrega, velan por la seguridad de todos, y por el funcionamiento de los servicios públicos. A todos, Feliz Navidad, Eguberri on, Bon Nadal y Boas festas. Muy buenas noches; y Feliz y próspero año 2024”.

