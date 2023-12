Sánchez y Feijóo levantan un muro antes de su reunión en el Congreso

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo llegan este viernes a su segunda cita de este año enconados en sus posiciones tras 17 días de toma y daca en torno a la forma y el fondo del encuentro. Cuatro meses después de su última reunión, cuando el presidente del PP ofreció a Sánchez un pacto de investidura para una legislatura de dos años a cambio de que pudiese gobernar la lista más votada tras el 23-J, ambos líderes se han afanado en elevar un muro en torno a sus relatos y que, a priori, no se antoja fácil de derribar para alcanzar acuerdos entre los dos principales partidos. Será en una sala del Congreso, en lugar de en el Palacio de la Moncloa, como es costumbre, a petición de los populares. "Hay que volver a restaurar la importancia de las instituciones", defendió este jueves Feijóo en una entrevista en Antena 3.

Un punto de encuentro "neutral" con el que a todas luces el PP trata de desmarcarse de los encuentros que representantes socialistas han mantenido con Junts fuera de España y en presencia de un mediador internacional. "La investidura se cierra en un chalet en Bélgica y el control del Gobierno se cierra en reuniones en Ginebra con un negociador especializado en bandas armadas. Hay que volver a otorgar la soberanía al pueblo español", reivindicó el líder gallego.

El Gobierno aspira a que el punto principal de la reunión sea la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), además de la financiación autonómica y la modificación del artículo 49 de la Constitución. Sin embargo, el PP ha propuesto diez temas entre los que destaca la ley de amnistía, el "deterioro institucional" -por los reveses judiciales a los nombramientos en el Consejo de Estado y por parte del Fiscal General-, "medidas para garantizar la independencia judicial", "defensa del Poder Judicial frente al acoso por parte de los socios del Gobierno", e información sobre las negociaciones con el independentismo.

"Vamos a exigir un mínimo de planteamientos serios y rigurosos. Primero respeto al jefe de la oposición y al primer partido de España y no imposición en los asuntos", exigió Feijóo este jueves, no sin antes rebajar las expectativas sobre la reunión y la posibilidad de alcanzar un mínimo acuerdo. "He intentando desde que soy jefe de la oposición entenderme con el señor Sánchez. El problema es que el pacto que suscribió es para entenderse con cualquiera salvo con el PP", lamentó Feijóo.

Tampoco se mostró confiado en que se pueda lograr un pacto que alumbre un nuevo órgano de gobierno de los jueces Félix Bolaños. En su primera comparecencia ante la Comisión de Justicia en el Congreso, el titular de Justicia ofreció "diálogo" al PP para renovar el CGPJ, pero intentó ganarse la confianza de los populares de una extraña forma: desenterrando en sede parlamentaria el 'caso Gürtel' y atacando con ferocidad a parte del actual consejo. La respuesta de los populares fue el ataque personal a Bolaños. Así las cosas, ni un gesto de acercamiento real en la víspera del encuentro entre el presidente y el líder de la oposición.

El ministro se volcó en exigir esa renovación, tendió la mano a todos para conseguir los nuevos nombramientos y rechazó las críticas por no defender a los jueces y no respetar la separación de poder. Y, sin embargo, acto seguido arremetió sin ambages contra parte del CGPJ. "La mayoría conservadora se extralimita de sus funciones y en otras ocasiones hacen dejación de sus obligaciones y ello causa desprestigio" en el Poder Judicial, se despachó. Recordó que el actual consejo ya ha cumplido cinco años en interinidad, "el tiempo que dura un mandato", y que esta situación es responsabilidad en exclusiva del partido de Alberto Núñez Feijóo.