Feijóo: "Si la legislatura colapsa, presentaré una moción de censura para convocar elecciones"

Si hubo un duelo político y personal tras no haber consumado su ascenso al poder el 23-J, Alberto Núñez Feijóo parece haberlo superado a golpe de misión contra los pactos de Pedro Sánchez con el independentismo -hoy estará en la manifestación de Pamplona- y de indignación por lo que juzga una «falta de respeto» del presidente hacia él y su partido. El líder del PP agita una moción de censura en el supuesto de que la legislatura encalle.

Alberto Núñez Feijóo reconoce que supo que no iba a llegar a la Moncloa la misma noche electoral, aunque, afirma, «había que despejar varias incógnitas». Pero al ver un PNV más temeroso, Bildu al alza y un PSOE dispuesto a que Bildu sea un partido de gobierno, se dio cuenta de que «las cosas eran muy difíciles». Sobre el pacto PSN-Bildu en Pamplona, el presidente del PP dice que los «españoles reconocen que los votos del PP sirven para quitar las alcaldías a Bildu y los del PSOE, para dárselas. Y sostiene que después de que les pidieran evitar gobiernos independentistas, «ver ahora este pacto encapuchado es miserable».

Una vez que Junts haya anunciado que Sánchez se reunirá con Carles Puigdemont, Feijóo afirma que «lamentablemente, me creo más lo que dice Puigdemont que lo que dice Sánchez, así que habrá reunión. Hay razones para decirle al presidente que conmigo no cuente para cambiar la agenda. A la vez que está tramitando la amnistía, constituyendo comisiones para investigar a jueces del Supremo, dejándonos en ridículo como país en el Parlamento Europeo y volviendo a acreditar que no distingue la verdad de la mentira con la entrega de Pamplona a Bildu, parece que le interesa meter la reunión con el líder del PP en su cóctel político. Soy perfectamente consciente de lo que persigue», y añade que lo que no va a aceptar «es el ninguneo de la primera fuerza política de España ni volver a reunirme sin orden del día. Si con Puigdemont se necesita un mediador con documentos y acuerdos firmados, lo mínimo que exijo al presidente es que me notifique de qué quiere hablar conmigo».

En el caso de que se acabe produciendo la reunión con Pedro Sánchez, el presidente del PP sostiene que llevará a la mesa la amnistía. Feijóo afirma que, de no hacerlo, «estaría siendo un irresponsable. Por supuesto que estará en mi propuesta de temas».

Sin ganas de reunirse

La sensación que transmiten ambos líderes es que, en realidad, no tienen ganas de reunirse, no obstante el presidente de los populares dice que él, por respeto, asistirá «si me convoca. Pero la falta de respeto hacia el líder de la oposición ha quedado manifiesta. Oiga, que no estamos hablando de un partido minoritario. A ver si se cree que yo soy menos que el señor Puigdemont, que el PP es un partido independentista más. Un poco de respeto, ¿no? Le ofrecí un acuerdo de legislatura para hacer una política europea, en la que primeros ministros del PP gobiernan con socialistas o liberales».

Acerca de las declaraciones de Santiago Abascal, que afirmó que «el pueblo querrá colgar de los pies» a Sánchez, Feijóo afirma que él no es «el defensor de Vox; no me gustó lo que dijo, lo censuré. Ahora, que el PSOE compare a Vox con Bildu es una ignominia. Y que presente una demanda por odio cuando está tramitando la amnistía para delitos de sedición, de corrupción, de terrorismo… es absolutamente farisaico. ¿Cómo se puede equiparar a un señor que ha sido víctima de ETA con el partido heredero de ETA?».

En cuanto a si derogaría la amnistía en caso de que el TC la declara constitucional, el líder de la oposición afirma que «la amnistía no cabía en la Constitución y, en unos días, se hace por la convivencia. Es un insulto a la inteligencia. Vamos a actuar con todas las estrategias. Si gobierno, veré el impacto que tiene, porque lo desconozco jurídicamente; si un señor está amnistiado y sus delitos condonados, tengo mis dudas. Pero el PP y la amnistía son incompatibles».

Colapso de la legislatura

Sobre un escenario de colapso de la legislatura y la posibilidad de una moción de censura, Feijóo afirma que él no la descarta: «No puedo descartar un instrumento constitucional en ningún caso. En un Gobierno tan débil puede pasar cualquier cosa».

Y añade que si considera «en algún momento a lo largo de esta legislatura que ya no se puede dar un paso más que presentar una moción de censura, por supuesto la presentaré, con independencia de que salga o no; y con independencia de que pueda llevar como único programa la convocatoria electoral. Y yo lo cumpliré. Sánchez mintió a sus socios cuando les dijo que la censura contra Mariano Rajoy era para convocar elecciones» y que de sopesarlo, sería para forzar un adelanto electoral ya que «esa sería la lógica. Me pregunta sobre futuribles. Lo que digo es que si hiciese una moción de censura para una convocatoria inminente de las elecciones, lo cumpliría».