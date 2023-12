Amaxofobia: cuando el miedo te bloquea y te impide conducir

Nerviosismo, angustia, ansiedad o bloqueo son los síntomas más frecuentes de la amaxofobia o miedo a conducir, un problema que sufre el 28% de las personas que tienen carné, mayoritariamente mujeres, y que se ha incrementado en los últimos años.

Es el caso de María Jesús García, que relata a EFE que se quedó bloqueada en mitad de una autopista, lo que le provocó un ataque de ansiedad que le impidió seguir conduciendo.

Para ellos, la Asociación Nacional de Autoescuelas (ANAES) organiza cursos en los que se les ofrece tratamiento psicológico y clases prácticas que ayudan a vencer el miedo a ponerse al volante. Los resultados son positivos, pues el 95% pueden superar el trauma.

Los que recurren son normalmente personas de entre 30 y 60 años que tienen el carné pero llevan muchos años sin conducir y les produce fobia coger el coche. También se da el caso de aquellos que están sacándose el permiso y manifiestan mucha ansiedad en las clases prácticas.

El 65% de los casos son mujeres

Fernando Lara, el director de una de las autoescuelas en las que se realizan los cursos, asegura a EFE que los casos de amaxofobia han aumentado en los últimos años debido a un incremento de los actores que participan en la circulación.

"Antiguamente eran coches, autobuses y taxis, pero ahora están las furgonetas, los uber, las bicicletas, los monopatines.. y cada uno a su rollo", explica.

Según Sonia Rojas, directora de Frena tu miedo, centro especializado en el tratamiento psicológico de la amaxofobia que colabora en los cursos, un 65% de las personas que sufren este trastorno son mujeres, lo que achaca a las dificultades históricas de este colectivo para acceder al mundo del automóvil.

También -asegura a EFE- por los estereotipos que existen en torno a las conductoras que no se corresponden con la realidad, pues las mujeres "somos mucho más prudentes, a lo mejor se nos olvida pasar la ITV, pero en cuanto a velocidad, drogas y distracciones, muchísimo mejor que los hombres".

Malas experiencias al volante

Rojas explica que las causas de este miedo son principalmente las malas experiencias al volante, bien como conductor o como copiloto. También se da el caso de personas que han visto accidentes en televisión o han sufrido episodios en las autoescuelas en los que han recibido comentarios negativos que han afectado a su aprendizaje.

María Jesús García señala que en su caso le ha afectado el haber perdido a tres amigos en la carretera: "Me da mucho respeto porque me siento muy insegura. Me da miedo provocar un accidente por no hacerlo bien y al final me quedo tensa y no sé reaccionar", asegura.

También influyen los rasgos de la personalidad, como son una excesiva prudencia o una elevada necesidad de control.

A ello se unen, además, factores que pueden estar relacionados con otras fobias como, por ejemplo, a las alturas, que provoca miedo a conducir por puentes o viaductos, o la claustrofobia, que puede generar angustia cuando se pasa en coche por los túneles.

Aprender a manejar la ansiedad

En los cursos se realiza un tratamiento psicológico individualizado "para mejorar la percepción de la persona como conductor, prevenir las experiencias de ansiedad y aprender a manejarla en el momento que aparece", explica Rojas.

En una segunda fase, se llevan a cabo clases prácticas en las que el profesor y el terapeuta se coordinan para que el paciente se habitúe a la vía y lo van introduciendo a la circulación poco a poco.

En estas sesiones a veces se utiliza un simulador virtual que sirve para recrear la conducción en determinados escenarios, como puertos o túneles, y en situaciones adversas, como lluvia intensa, que pueden provocar inseguridad a la hora de conducir.

Según el director de la autoescuela Lara, lo importante es enseñar a las personas con amaxofobia a canalizar las emociones hacia una buena conducción y, una vez hayan cogido confianza en el vehículo, se recomienda a los alumnos del curso que cojan el coche solos y se acostumbren a conducir por sitios conocidos para adquirir seguridad.

Además de las clases prácticas, Frena tu miedo ofrece también un servicio de acompañamiento terapéutico en el vehículo para aquellas personas que son incapaces de ponerse solas al volante.

Otra parte del proceso para superar esta fobia son los talleres grupales, tanto en formato online como presencial, que, según explica Rojas, son muy importantes porque "les permite hablar con personas que sufren su mismo miedo y sentirse comprendidos".