El 70% de los españoles cree que el clima político va a "empeorar" tras la investidura

El 70,4% de los españoles opina que los acuerdos entre el PSOE y las formaciones independentistas para la investidura de Pedro Sánchez empeorarán la situación política en el conjunto del territorio nacional. La proporción se eleva hasta nueve de cada diez entrevistados entre los electorados de PP y Vox. Pero el pesimismo es compartido de forma mayoritaria incluso por los votantes de izquierdas: en torno al 53% de los electores del PSOE y Sumar cree que los acuerdos que han posibilitado la investidura de Sánchez deteriorarán la situación política en el conjunto de España. Solo un 19,1% estima que los pactos rebajarán la tensión.

Algo más de optimismo existe al concentrar el foco específicamente en el clima político de Cataluña, así como en las relaciones entre España y la comunidad autónoma presidida por Pere Aragonès. El 31,1% y el 28,8% de los entrevistados opinan que los pactos abren la puerta respectivamente a una mejora de la situación en Cataluña y del entendimiento con el resto de país. No obstante, también en estos casos prevalece la inclinación a considerar que los acuerdos entre PSOE e independentistas tendrán efectos negativos: el 52,8% de los encuestados considera que empeorarán el clima político en Cataluña y el 60,4% piensa que deteriorarán la situación entre España y la región nordeste.

Eso sí, las discrepancias por electorados son patentes. Más de un 74% de los votantes de PP y Vox cree que la situación política se recrudecerá en Cataluña y más de un 86% opina que el clima entre dicha comunidad y el conjunto de España correrá la misma suerte. En cambio, menos de un 39% de los electores del PSOE y un 29% de los de Sumar comparten la visión negativa sobre los efectos de los acuerdos.

Pesimismo sobre el conflicto

En esa misma línea, el 71,7% de los entrevistados considera que la concesión de la amnistía a los encausados por el ‘procés’ no resolverá el conflicto catalán, frente a apenas un 15,6% que opina lo contrario. Nuevamente son los votantes de PP y Vox los que más escépticos se muestran sobre la utilidad de la medida de gracia: el 88,8% y el 84,9% respectivamente creen que la amnistía no descongestionará la situación. El porcentaje es menor entre los electores de izquierda, pero sigue siendo mayoritario: el 60,3% de los electores del PSOE y el 55,2% de los de Sumar dudan que la medida de gracia resuelva el conflicto en Cataluña.

Además, la mayoría de encuestados ve posible que los partidos independentistas intenten un referéndum ilegal. Así lo piensa el 65,4% de los entrevistados, frente a un 22,1% que no cree que pueda producirse de nuevo. Aunque en diferente medida, predomina esta opinión. Más del 82% de los votantes de PP y Vox opinan de este modo e incluso un 58,7% de los electores del PSOE y un 45,9% de los de Sumar.

El 60% considera que la amnistía rompe la separación de poderes

Seis de cada diez españoles consideran que la ley de amnistía no respeta la separación de poderes, según la encuesta realizada por el Instituto DYM para este periódico. El 21,2% de los encuestados afirma que la norma no afectaría a la separación de poderes y el 16,1% restante no quiso pronunciarse. Ni siquiera entre los votantes del PSOE y de Sumar hay una mayoría que piense que la amnistía no incurre en este conflicto. Solo la respalda en este sentido el 36,8% del electorado socialista y el 45,1% del de Sumar.

Casi nueve de cada diez votantes del PP señala que hay un conflicto con la separación de poderes, mientras que únicamente un 3,6% no coincide con este análisis. Una cifra mínima en el electorado de un partido que desde el primer momento se ha mostrado contrario a la medida negociada entre el Gobierno y el independentismo. Entre los votantes de Vox, que directamente enmarca la amnistía en un "golpe de Estado", ocho de cada diez ven un choque y algo más del 10% afirma que no lo hay.

Distinguiendo entre ciudadanos de izquierda y de derecha, se observa una gran diferencia de opiniones: el 54% de la izquierda y el 46,7% del centroizquierda no ven un conflicto entre la medida de gracia y la división de poderes. Los porcentajes caen hasta el 2,8% y el 21,6% respectivamente en el centro derecha y la derecha. pedro buenaventura.

Los pactos y las CC. AA.

Prácticamente dos terceras partes de los ciudadanos (un 63,8%) consideran que los acuerdos del PSOE con los partidos nacionalistas catalanes y vascos para la investidura de Pedro Sánchez perjudicarán al resto de España, y no solo en la derecha: también lo creen así más de la mitad de los votantes socialistas (50,8%). Tan solo en el electorado de Sumar hay más personas que opinan que estas concesiones económicas no serán perjudiciales para el conjunto del país que ciudadanos que piensan lo contrario. El 82,4% de los votantes de Vox afirman que los pactos afectarán negativamente al resto de las comunidades.

Ficha técnica