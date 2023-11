El PP preludia el día de la Constitución con otra gran manifestación contra la amnistía

El PP continúa firme en su apuesta por mantener el pulso en la calle contra la amnistía y por ello volverá a celebrar una gran manifestación a principios de diciembre, presumiblemente el día dos, para decir no a la medida de gracia al 'procés' y "defender en la calle que nadie es más que nadie en España".

Una movilización -probablemente tenga lugar en Madrid- que anunció hoy el propio Alberto Núñez Feijóo y a la que los populares otorgan especial simbología porque se producirá en vísperas del día de la Constitución y coincidirá, según denuncia el líder de la oposición, por primera vez con un presidente del Gobierno que en democracia está "dispuesto a incumplir" la Carta Magna.

Génova pretende aprovechar el impulso de las últimas movilizaciones masivas que se han registrado en toda España y en las que se ha llegado a reunir a más de un millón de españoles para protestar contra Pedro Sánchez. "No nos van a callar (...) Tenemos una responsabilidad superior a la del Gobierno, no solamente por ganar el 23-J, tener mayoría absoluta en el Senado o gobernar en 14 comunidades; tenemos una responsabilidad ante la Historia", dijo ayer el líder de los populares, que reaparecía en una entrevista en televisión por primera vez desde que el secretario general del PSOE fuese investido.

De hecho, Feijóo se mostró especialmente duro con el recién reelegido inquilino de la Moncloa, llegando a decir que ve en las carcajadas de este durante el debate de investidura -el líder del PSOE se jactó de que Feijóo haya repetido varias veces que no gobierna porque "no sucumbe a las exigencias de Junts y ERC"- un "tic patológico", además de recordar la "cacicada extrema" que supone el pacto con el independentismo y que "la amnistía y la Constitución no son compatibles".

El expresidente de la Junta de Galicia también aprovechó la ocasión para referirse a la nueva composición del Consejo de Ministros y criticar con especial vehemencia el hecho de que Félix Bolaños pase a partir de ahora a aglutinar las carteras relativas al poder legislativo, ejecutivo y judicial, algo "lamentable desde el punto de vista de la credibilidad" y que supone una "politización máxima" de la Justicia.

Con otras palabras se refirió al nombramiento del diputado Óscar Puente como ministro de Transportes, un "azote a la inteligencia y al parlamentarismo con un mínimo de estilo". En la hemeroteca más reciente, el líder popular no olvida la embarrada réplica que le profirió el también exalcalde de Valladolid durante su investidura fallida. Además, si el PP hubiese formado Ejecutivo, sostiene Feijóo, habría "13 o 14 ministerios como máximo".

Cambios internos

Mientras que en clave interna, el líder gallego aludió a los cambios que tiene intención hacer este mes para reordenar los grupos parlamentarios y también el partido. Fuentes populares recuerdan que la labor del equipo de Feijóo desde su llegada a la presidencia del PP ha sido excelente, con victorias en todos los comicios a los que se ha concurrido. No obstante, el papel que asumió Cuca Gamarra entonces, que continuó en el cargo de portavoz que desempeñaba ya con Pablo Casado y ascendió, además, a secretaria general, hace de la reestructuración algo "ineludible".

Feijóo deslizó días atrás que el cargo que probablemente dejará de ejercer Gamarra será el de portavoz en la Cámara Baja, pero en el PP insisten en -además de que la confianza del presidente en ella es "máxima"- que esa decisión todavía no está tomada.