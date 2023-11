Sánchez se pertrecha con un Gobierno de combate para una legislatura de alta tensión

Pedro Sánchez tiene ya nuevo Gobierno, una alineación de combate para una legislatura de alta tensión marcada por la amnistía al 'procés'. Además de enfrentarse a la férrea oposición de una derecha fuerte en el Congreso, el Senado y las comunidades autónomas, el jefe del Ejecutivo estará obligado a seguir ganándose la complicidad de unos socios a los que une poco más que el rechazo a Vox y entre los que predominan fuerzas que tienen como principal anhelo la secesión de España. Incluso a lidiar con el electrón libre en que se ha convertido Podemos, enfrentado al resto de Sumar tras quedar fuera del Consejo de Ministros. La tarea recaerá, sobre todo, en rostros de su partido ya conocidos y con muchas horas de vuelo. "Un equipo de alto perfil político para una legislatura de alto perfil político" - definió él mismo al presentarlo-. Personas capaces de gestionar, pero también de llegar a acuerdos y de explicarlos públicamente".

Sánchez no ha acometido una gran revolución. Eso ya lo hizo en 2021 cuando, en un gesto de reconciliación interna con el que pretendió cerrar definitivamente las heridas de 2016 y reagrupar sus filas de cara a otro mandato complejo, llenó el Ejecutivo de personas reconocibles para el conjunto del PSOE, afines o no. Ahora los grandes cambios vienen por el lado del socio minoritario de la coalición, que no es ya Unidas Podemos sino Sumar. Pero ni siquiera se ha reducido el tamaño del equipo anterior, como inicialmente se planteó. El Consejo de Ministros estará compuesto por 12 mujeres y 10 hombres. Diecisiete del área socialista y cinco de la de Yolanda Díaz.

Los lugartenientes de Sánchez serán en esta etapa los dos principales puntales del anterior Ejecutivo, los negociadores de los acuerdos políticos que le han permitido mantenerse en el Gobierno en los últimos años: la ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE desde julio de 2022, María Jesús Montero, artífice de los Presupuestos Generales del Estado, y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, muñidor de la derogación de la sedición y, ahora, de la polémica futura de ley de amnistía.

El presidente ha optado por mantener intacto todo el núcleo duro precedente, pero ellos dos salen reforzados. Montero asciende a una vicepresidencia cuarta junto a Nadia Calviño -cuya continuidad depende de que el próximo 8 de diciembre logre o no ser elegida como nueva presidenta del Banco Europeo de Inversiones-; la líder de Sumar, Yolanda Díaz, que conserva sus competencias sobre Trabajo; y Teresa Ribera, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica. Bolaños, ya 'de facto' vicepresidente sin cartera, sumará las de Justicia a sus atribuciones de la Presidencia y Relaciones con las Cortes. Solo se libera de Memoria Democrática, que pasa al Ministerio de Política Territorial y que tendrá que ejecutar uno de los pocos fichajes, el expresidente canario Ángel Víctor Torres.

A excepción de Pilar Llop, cuya salida se daba por descontada tras el discreto papel desempeñado en la pasada legislatura -solo brilló con la rectificación de la ley del 'solo sí es sí' que ha supuesto la tumba política de Irene Montero- el resto de ministros llamados de Estado han sido ratificados. Fernando Grande-Marlaska sigue al frente de Interior, a pesar de que en el PSOE consideraban que se había quemado con asuntos como la tragedia de la valla de Melilla en junio de 2022; Margarita Robles, en Defensa; y José Manuel Albares, en Exteriores.

Al Ejecutivo se incorpora, en cambio, el exalcalde de Valladolid y hombre elegido por Sánchez para dar la réplica a Alberto Núñez Feijóo en la investidura fallida de septiembre, el beligerante Óscar Puente. Será el nuevo ministro de Transportes. La portavocía, en esta etapa convulsa, la desempeñará, no obstante, la ministra de Educación y ahora también de Deportes, Pilar Alegría, que ejercía ese papel en el partido con tono amable pero combativo contra el PP y Vox. Isabel Rodríguez abandona esa función y la de Política Territorial para hacerse cargo de Vivienda.

La elegida para el Ministerio de Igualdad, que recupera el PSOE, es Ana Redondo, número dos de Puente en el Ayuntamiento vallisoletano. Quien, en cambio, pierde cuota en el Consejo de Ministros es el PSC, a pesar de que sus resultados el 23-J fueron determinantes para que Sánchez lograra un escaño más que en 2019 al tiempo que se dejaba fuelle en otros territorios. Salen Miquel Iceta de Cultura y Raquel Sánchez de Transportes y entra Jordi Hereu, exalcalde de Barcelona, en Industria.

Banquillo para Calviño

Otro movimiento que puede tener derivadas políticas a medio plazo afecta a José Luis Escrivá, contrario al traspaso de la gestión de la Seguridad Social al País Vasco que demanda el PNV. Ya no tendrá atribuciones en esa materia. Recaerán en la consejera navarra Elma Sáiz. Pero Escrivá permanece en el Ejecutivo en un departamento -Transición Digital- que se desgaja de Economía. El ministro de Agricultura, Luis Planas, otro que sonaba como posible relevo de Calviño, también se mantiene de momento en su puesto. Sánchez subrayó, en un mensaje al mundo empresarial en el que la vicepresidenta es vista como garantía de moderación, que el Gobierno será también "continuista en el área económica".

La valenciana Diana Morant, exalcaldesa de Gandía, continúa como ministra de Ciencia e Innovación, pero incorpora a su departamento Universidades, que en el anterior Gobierno estaba en la esfera de Unidas Podemos. Tanto Sanidad, para Mónica García, como Cultura, para Ernest Urtasun, pasan ahora a manos de Sumar, que tendrá un Ministerio de nueva creación, Infancia y Juventud, para la posible sucesora de Alberto Garzón en IU, Sira Rego, y heredará de los morados Derechos Sociales, que pilotará Pablo Bustinduy.