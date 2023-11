Feijóo niega que ofreciera un ministerio al PNV a cambio de que apoyase su investidura

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha negado este jueves que ofreciese un ministerio al PNV a cambio de que apoyase su investidura: "Me sorprende mucho que no habiendo negociado, alguien diga que sí se ha negociado, salvo que ellos hayan negociado con otros, pero desde luego conmigo no".

El líder de los populares ha hecho esta aseveración en declaraciones a los periodistas después de que 'El Diario Vasco' haya publicado que el PP ofreció el Ministerio de Industria al PNV, un extremo que desmiente también la dirección nacional del PP y que fuentes de los nacionalistas vascos consultadas por EFE no confirman ni desmienten.

"El PNV nos dijo que mientras Vox hiciese el voto favorable a nuestra legislatura, no cabía la negociación", ha subrayado Feijóo, que ha atendido a los medios tras dar luz verde el Congreso a la reelección de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

Pese a contradecir al portavoz del PNV, Aitor Esteban -que en el hemiciclo le ha dicho "quizá algún día llegaré a contar lo que nos llegó a ofrecer el PP hace un par de meses"-, Feijóo niega que esté acusando al parlamentario vasco de mentir: "No he dicho que esté mintiendo, para eso tendría que ser Pedro Sánchez", ha ironizado.

Feijóo también ha replicado a la cita del tractor del portavoz del PNV sobre que su "tractor tiene gripado el motor por usar aceite Vox", continuando el símil: "Me da la sensación de que el PNV prefiere ser un eslabón, quizás el último de un tractor viejo, pero yo al PNV le ofrecía un tractor nuevo, aquel que se para cuando no tiene aceite".