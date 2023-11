Esmeralda Pastor rehúsa contestar sobre sus fotos franquistas y Nolasco afirma que es "absurdo"

La directora general de Justicia de Aragón, Esmeralda Pastor, ha rehusado este viernes contestar a las preguntas de los periodistas acerca de sus publicaciones de apoyo a la dictadura franquista en redes sociales y el vicepresidente primero del ejecutivo, Alejandro Nolasco, se ha pronunciado por ella insistiendo en el argumento de que es "absurdo" un asunto de hace "muchísimos años".

Nolasco, consejero también de Justicia en el Gobierno PP-Vox, ha comparecido junto a Pastor en una rueda de prensa para explicar los detalles del presupuesto de esta área para 2024, y allí los periodistas han preguntado a la directora general sobre estas publicaciones de apoyo a la Dictadura, que fueron borradas, en algunas de las cuales Pastor aparece con una bandera franquista.

"Hemos contestado ya a todo lo que había que contestar", ha replicado el vicepresidente, quien ha defendido que Pastor "está demostrando una excelente valía y una excelente preparación en esta área" y ha asegurado que "todos los agentes sociales están encantados con ella".

"Contestar a una pregunta que ya hemos contestado quince veces por un tema absurdo, como son unas fotos en unas redes sociales de hace muchísimos años, me parece que no es el tema del día y no me gustaría empañar todo lo bueno que hay aquí", ha zanjado Nolasco.