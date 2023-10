Pedro Sánchez "En el nombre de España, en el interés de España, defiendo hoy la amnistía en Cataluña"

El presidente del Gobierno en funciones y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha asegurado este sábado que "Cataluña está lista para el reencuentro total", y ha defendido la aprobación de una ley de amnistía.

"En el nombre de España, en el interés de España, defiendo hoy la amnistía en Cataluña", ante el Comité Federal del PSOE, y ha justificado la amnistía como modo de "afianzar" el reencuentro entre España y Cataluña.

Sánchez ha justificado las nuevas "medidas de gracia" para evitar el Gobierno de la derecha y ha reconocido que antes de las elecciones no se planteaba la amnistía para ahora. "No era nuestro plan para este momento", ha admitido Sánchez. "Hay que hacer la necesidad virtud. Es la única vía posible para que haya Gobierno en España y no haya repetición electora", ha justificado el líder socialista que ha reconocido que la amnistía no es el fin del camino.