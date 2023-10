Canarias pide a Escrivá que "no manipule declaraciones" y le reprocha falta de una política de inmigración "responsable"

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha pedido al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en funciones, José Luis Escrivá, que "no manipule declaraciones" tras sus críticas a la presidenta del Ejecutivo madrileño, Isabel Díaz Ayuso, por sus palabras sobre la llegada de migrantes, y le ha reprochado la ausencia de una política de inmigración "responsable" desde el Gobierno central.

"Lo que no es responsable es la actuación de su gobierno, ministro, que carece de una política de inmigración responsable, de colaboración con las comunidades autónomas y los municipios, facilitando la necesaria integración", ha señalado la consejera este miércoles en su cuenta de X.

Escrivá ha tachado previamente en esta red social de "absoluta falsedad" e "insulto intolerable" para las ONG las declaraciones de Díaz Ayuso en las que criticó la falta de información del Ejecutivo central sobre la "más que posible" llegada de personas migrantes a la Península, procedentes de Canarias.

Lo que no es responsable es la actuación de su gobierno, ministro, que carece de una política de inmigración responsable, de colaboración con las CCAA y los municipios, facilitando la necesaria integración.



Las ONG hacen una tarea extraordinaria. No manipule declaraciones. https://t.co/yV5o3OdPL7 — Ana Davila (@adavimu) October 25, 2023

"Las ONG hacen una tarea extraordinaria. No manipule declaraciones", le ha reprochado la consejera madrileña en una publicación enlazada a la del ministro en funciones.

El lunes, la dirigente 'popular', preguntada por los periodistas tras la inauguración de la nueva sede judicial de Valdemoro, lamentó la falta de comunicación de la Administración central con las autonomías. "Para variar no hemos sido informados absolutamente de nada. Por lo menos hasta ahora, nadie del Gobierno se ha puesto en contacto con nosotros hasta la fecha", censuró Díaz Ayuso, quien añadió que a los migrantes "no se les puede tratar como fardos que se envían y se van dejando por la Península". "El Gobierno no se hace cargo de nada. No nos dice a las comunidades autónomas cuántas personas son o cómo les vamos a atender", aseguraba.

Respuesta de Escrivá

Tras estas declaraciones, José Luis Escrivá ha respondido a Díaz Ayuso. "'A los inmigrantes no se les puede tratar como fardos que se van dejando por la Península', según Isabel Díaz Ayuso. Más allá de su absoluta falsedad, es un insulto intolerable para las ONG que, colaborando con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, realizan un trabajo excepcional en la acogida de inmigrantes", ha señalado el ministro en funciones en sus redes sociales.

En los últimos días, diferentes Ejecutivos autonómicos y ayuntamientos gobernados por el Partido Popular (PP) se han quejado de la política efectuada por el Gobierno de Pedro Sánchez en el traslado de migrantes desde Canarias, exigiendo una mayor coordinación e información a las administraciones regionales y locales.

Una de las primeras en salir públicamente a criticar esta política del Gobierno fue precisamente Díaz Ayuso. Además, desde 'Génova', su portavoz, Borja Sémper, ha reclamado al Ejecutivo de Sánchez que informe a las comunidades autónomas, a la vez que ha exigido que no se les trate como "paquetes".

Sin abandonar el Gobierno de la Comunidad de Madrid, el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, afeó el martes al Ejecutivo central la falta de información sobre el traslado de migrantes a la región, censurando que se oculte a las comunidades receptoras.

También el martes, el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, lamentó la falta de "lealtad" del Gobierno central con la Comunidad de Madrid tras el traslado de migrantes procedentes de Canarias "con nocturnidad y alevosía" a la región "sin ningún tipo de contacto, coordinación ni diálogo" con el Gobierno regional.