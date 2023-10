El Pilar o el Día de la Hispanidad: qué Comunidades Autónomas tienen puente por el 12 de octubre

Es de sobra conocida la Fiesta Nacional del 12 de octubre en España por la celebración del Día de la Hispanidad, que conmemora el descubrimiento de América e incluye un desfile militar encabezado por el Rey en su papel de jefe de las Fuerzas Armadas. Pero, también es un día de celebración para todas las pilares y, por supuesto, el día grande de las Fiestas del Pilar de Zaragoza, las patronales de la capital aragonesa.

No obstante, es precisamente aquí en Zaragoza, donde no disfrutarán de puente en estas fechas. Y es que, Aragón, al igual que el resto de Comunidades Autónomas, no tiene puente festivo el 12 de octubre. Pero, hay excepciones, ya que los afortunados que sí tendrán puente en Aragón son los estudiantes y el personal docente. Es decir, los colegios, institutos y la universidad.

¿Dónde es festivo el 12 de octubre?



En España, la principal duda este año es si la celebración da lugar a puente, ya que coincide con jueves. Lo que es seguro es que el 12 de octubre es festivo en todo el territorio español porque es una celebración nacional. Pero, el BOE del calendario laboral 2023 indica que este viernes 13 de octubre es un día laborable como otro cualquiera.

Sin embargo, para los estudiantes madrileños sí que se prevé un puente en el calendario laboral de 2023. Concretamente, se ha marcado como no lectivo el viernes, 13 de octubre, es decir, el día siguiente a la celebración del desfile de las Fuerzas Armadas de España.

Por tanto, los estudiantes y personal docente de las Comunidades Autónomas de Aragón y Madrid sí tienen puente este 12 de octubre. Desde el 12 hasta la vuelta este lunes 16 de octubre.

De esta manera, excluidos los estudiantes y personal docente de Aragón y Madrid, solo podrán disfrutar de un largo puente aquellas personas que se hayan pedido días libres desde el 12 de octubre o que dispongan de vacaciones previas. A partir del jueves, se puede hacer un puente de cuatro días que incluye jueves, viernes, sábado y domingo con la vuelta al trabajo fijada en el lunes siguiente.