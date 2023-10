Miguel Lago ironiza en su monólogo el incidente de Óscar Puente en el AVE

El cómico Miguel Lago, conocido por su participación en programas televisivos como 'El Hormiguero' o 'Y ahora, Sonsoles', ha revolucionado las redes sociales tras su monólogo en el que ironiza sobre el incidente que vivió Óscar Puente en el AVE.

El ex-alcalde de Valladolid y ahora diputado por el PSOE, fue el portavoz del partido en la investidura de Alberto Núñez Feijóo. Mientras se dirigía a la última sesión del pleno de investidura, un hombre increpó y empujó al diputado socialista antes de subir a un AVE que se dirigía desde Valladolid hasta Madrid. En su momento, Puente explicó que “trataba de acceder a mi asiento en el tren y un señor me lo ha tratado de impedir”, motivo por el que denunciaría el “incidente” que causó la demora de 25 minutos del AVE.

El humorista comenzó su discurso con el humor que le caracteriza. "Desde aquí quiero hablar de un suceso ocurrido que demuestra la deriva terrible que está tomando la sociedad española, que fue el tremendo escrache, el tremendo acto de violencia, que sufrió en el AVE ayer Óscar Puente", apuntó.

"Permitidme que pare aquí el show para hacer una condena firme de tal hecho. ¿Esta es la España que queremos? Queremos que de repente cualquiera se cruce a un diputado y se plante delante y le diga, alcalde, ¿qué le parece lo de Puigdemont? Porque a mí me da vergüenza. Decían que el tren salió con 45 minutos de retraso. ¡Como si no sale! Estamos hablando de un ataque hiperviolento a un diputado de las Cortes Generales. No tenía que haber salido ningún AVE de España. Tenían que haberlos parado todos y estar con Óscar Puente", continúa el colaborador.

Para finalizar, el humorista compara este incidente de Puente con los que sufrieron otros líderes políticos como Begoña Villacís, Cristina Cifuentes o Mariano Rajoy. “No estamos hablando de agarrar a Begoña Villacís embarazada de nueve meses y empezar a escupirla y empujarla. Ni estamos hablando de agarrar a Cifuentes y gritarle: 'puta'. Si seguimos así y se permite un ataque como el que ha sufrido Óscar Puente, ¿qué va a ser lo próximo? ¿Qué un loco le pegue una hostia en la cara a puño cerrado a un presidente del Gobierno? Ah, ya pasó también, perdonad", concluye.