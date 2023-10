La cadena de supermercados italiana 'Esselunga' revoluciona el país con un anuncio sobre padres divorciados

Bajo el lema 'no hay una compra que no sea importante', la famosa cadena de supermercados italiana Esselunga ha lanzado una campaña publicitaria conmovedora, pero con controversias que han dividido a la sociedad italiana. De lo que no cabe la menor duda es que los publicistas han conseguido sus objetivos: ser virales en su país traspasando incluso las fronteras nacionales.

El anuncio comienza con una madre y su hija haciendo la compra. La niña se pierde en el supermercado y su madre la empieza a buscar. Es entonces cuando la encuentra mirando fijamente un melocotón que acaban finalmente comprando. En todo momento la pequeña permanece en silencio, ausente y con la mirada perdida. Principalmente en la escena en la que su madre habla del colegio mientras ella ve a una madre y un padre jugando con su hijo. Una vez en casa, llega su padre a recogerla y le entrega el famoso melocotón. Enma le dice “esto te lo manda mamá” con una mirada feliz, a lo que el padre responde, “en ese caso, llamaré a mamá para darle las gracias”. Es ahí cuando la pequeña sonríe por primera vez y aparece el lema del spot publicitario ‘no hay una compra que no sea importante’, remarcando así todo lo que genera en una familia cuyos padres están separados la compra de un simple melocotón.

Estas imágenes han hecho saltar las alarmas en Italia sobre los tipos de familia y la percepción del divorcio en niños. Varios políticos se han posicionado en redes sociales a favor de este anuncio. La primera, la ministra Georgia Meloni quien anunció que para ella era “muy hermoso y conmovedor”.

Leggo che questo spot avrebbe generato diverse polemiche e contestazioni. Io lo trovo molto bello e toccante. pic.twitter.com/l6EZNgLe0Q — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) September 27, 2023

También el vicepresidente Matteo Salvini afirmó que gracias a spots como este se “da voz a los muchos padres separados".

Pero pronto salieron a la luz las primeras opiniones negativas. El ex ministro del Partido Democrático, Pier Luigi Bersani, marcó una línea crítica. “Me parece muy mal, en este y otros casos, poner el sufrimiento de los niños en medio de temas delicados con fines comerciales”, anunció en redes sociales.

La popular cadena italiana Esselunga buscaba relatar la importancia de la compra con sentido, donde cada producto es fundamental, además de visualizar su supermercado. Está claro que lo ha logrado, pero no sin antes dividir a la sociedad italiana.