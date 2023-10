El PP tilda el 1-O de "día triste" y pide que sus responsables no queden impunes

El secretario general del PP en Cataluña y diputado en el Parlament, Santi Rodríguez, ha asegurado que este domingo "es un día triste" por ser "el aniversario de cuando el Govern lanzó a la ciudadanía a la calle para cometer un acto ilegal", y ha pedido que "no haya impunidad" para sus responsables.

Durante un acto con militantes en Vilanova i la Geltrú (Barcelona), Rodríguez ha señalado que la responsabilidad por lo que ocurrió el 1 de octubre de hace seis años no se puede eludir con una amnistía "solo porque haya una persona que necesita unos votos para continuar en el Gobierno".

"No puede haber impunidad para los que actuaron así", ha dicho.

El dirigente del PP también ha denunciado que los actos de celebración del sexto aniversario del referéndum "bloqueen el acceso al entorno de Barcelona".

Por su parte, el presidente del PP de Barcelona y alcalde de Castelldefels (Barcelona), Manu Reyes, ha lamentado que el movimiento independentista celebre el 1-O "secuestrando a miles de personas en la ciudad de Barcelona que no pueden salir ni pueden entrar".

Reyes ha acusado a Pedro Sánchez de estar dispuesto "a rendirse nuevamente a las peticiones de ERC y de Junts, viendo cómo se pone sobre la mesa algo como la amnistía o como el referéndum" y ha añadido que estas medidas romperían la igualdad entre todos los españoles.

"Sánchez se va a sentar nuevamente: está dispuesto a vender cualquier cosa, a trocear España, a cambio de aferrarse en el sillón de la Moncloa", ha expresado.

La Guardia Urbana de Barcelona ha cifrado en 1.000 los asistentes a la manifestación organizada por la ANC la mañana de este domingo por el sexto aniversario del 1-O, que ha ido desde plaza Urquinaona hasta plaza de Sant Jaume por la Via Laietana. La cabecera de la manifestación, con la presidenta de la ANC, Dolors Feliu, ha llevado una pancarta con el lema 'Per la independència. Via fora!'.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha pedido este domingo unidad al independentismo para hacer realidad un nuevo referéndum cuyo resultado sea "respetado e implementado". Lo ha dicho en una declaración institucional con motivo del sexto aniversario del 1-O desde Fonollosa (Barcelona), municipio en el que la Guardia Civil actuó para evitar la votación hace seis años.

"Lo haremos con toda la convicción, buscando el punto de encuentro que debemos ser capaces de construir", ha afirmado. Sin embargo, el presidente catalán ha augurado unas negociaciones complejas.