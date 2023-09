Feijóo critica el "oportunismo" de Sánchez y cree que el referéndum es "un cebo" para no hablar sobre la amnistía

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, cree que hablar ahora de referéndum de autodeterminación para Cataluña es "un cebo" para no hacerlo sobre la amnistía y para que parezca algo "más razonable". Además, se ha erigido en "ganador de las elecciones" y ha censurado el "oportunismo" del presidente del Gobierno en funciones y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, para continuar en la Moncloa.

Durante una ponencia en el Foro La Toja-Vínculo Atlántico, que se clausura este sábado en la Illa da Toxa, en O Grove (Pontevedra), Feijóo ha insistido en que el Partido Socialista ha "perdido las elecciones" pero ahora "asume las tesis" de los partidos independentistas para seguir gobernando: "No es convivencia, es conveniencia. Y no es una oportunidad, es oportunismo".

El presidente del PP, que se ha dicho "orgulloso" de no haber logrado sacar la investidura esta semana por no acceder a "chantajes", ha culpado a Sánchez y a la dirección actual del PSOE de "alterar" la política en España. "No podemos echarle la culpa al independentismo de lo que siempre ha defendido. No ha cambiado en su actuación, lo que ha cambiado es la respuesta del Partido Socialista a sus exigencias", ha advertido.