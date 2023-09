Feijóo no recurrirá el voto nulo del diputado de Junts a su investidura: "No toca esto"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que su partido no recurrirá el voto nulo del diputado de Junts, Eduard Pujol, que se ha equivocado al darle su apoyo favorable a la investidura que finalmente no ha prosperado, y ha aseverado que "no toca esto".

No obstante, el líder de los populares ha lamentado que la Mesa del Congreso, formada por una mayoría del PSOE y Sumar, haya decidido contabilizar su voto como nulo.

Un voto, que fuentes del grupo parlamentario de Junts, señalan claramente como una equivocación, sin ningún tipo de intencionalidad, y que para el PP debería contarse como afirmativo ya que la secretaria cuarta de la Mesa, Carmen Navarro, que era quién estaba nombrando a los diputados ha dado fe del voto favorable hasta tres veces.

"El voto es irrevocable y el Tribunal Constitucional establece que solo cabe la posibilidad de modificar un voto por errores o problemas técnicos, y nunca por errores personales", ha dicho el vicepresidente segundo de la Mesa, Antonio Bermúdez de Castro del PP, tras recordar que hay precedentes en esta Cámara como cuando el diputado del PP Alberto Casero votó a favor de la reforma laboral y no pudo rectificar.

Según Bermúdez, el voto del independentista catalán no debía haberse decidido como nulo y achaca esta decisión "personal" a la presidenta del Congreso, Francina Armengol.

En este sentido, otras fuentes cercanas a la Mesa señalan que Armengol quiso contabilizar el voto como afirmativo pero que tuvo "presiones" por los diputados del PSOE que conforman este órgano.

"Se ha modificado el resultado de una votación en la que había luz y taquígrafos. Esas decisiones son discrecionales y arbitrarias afectan al principio de inmediatez y de seguridad jurídica de la dación de fe de las votaciones...y es muy mal precedente para iniciar esta Legislatura", ha dicho Bermúdez de Castro, toda vez que en el acta de la sesión se ha recogido que el diputado ha dicho que se ha equivocado.

Fuentes de la Presidencia del Congreso señalan que cuando se vota presencialmente con botón, hay unos segundos para votar y rectificar si te equivocas y que con el telemático incluso hay que confirmar el sentido del voto.

En este caso, en votación por llamamiento, el diputado ha cambiado su voto antes de sentarse -puntualizan las mismas fuentes-, que han añadido que ante la discrepancia entre la voluntad expresada por el diputado posteriormente y lo manifestado por la secretaria, la presidenta ha decidido anular el voto.

"Se ha optado por lo más lógico; que ni una cosa ni la otra. Anular el voto, que tampoco era definitivo para el resultado final", ha argumentado el diputado del PSOE y vicepresidente primero de la Mesa, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis.

Por su parte, el secretario primero de la Mesa y representante de Sumar, Gerardo Pisarello, defiende la decisión "salomónica" que ha tomado Armengol y ha recordado que en la votación del miércoles el diputado del PSOE Herminio Rufino Sancho votó que sí, luego dijo que no, pero la secretaria segunda que lo nombró, Isaura Leal, ratificó el voto negativo.

En este caso la secretaria cuarta del PP dijo tres veces si por lo que finalmente se ha optado por pedir un informe a los letrados que estudiará la Mesa.

Y es que los letrados señalaron que no hay precedente de equivocación de este tipo y han dado por bueno el criterio de que la Mesa decidiera.