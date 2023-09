Patxi López se encara con un periodista en el Congreso: "A ti no te voy a contestar nunca"

Tras la fallida votación de la investidura de Feijóo, los distintos portavoces han comparecido en una rueda de prensa para valorar la segunda jornada del debate de investidura del candidato popular a la presidencia del Gobierno. El socialista Patxi López, que ha sido uno de los primeros en hacerlo, ha protagonizado el momento más polémico del día fuera del hemiciclo y ha revolucionado las redes sociales tras negarse a responder a un periodista.

"A ti no te voy a contestar nunca", ha comenzado diciendo a Vito Quiles cuando este iba a preguntarle sobre de la amnistía. "He visto algún tuit tuyo cuando la selección española jugó y gano a Georgia con un contenido racista, de tal manera que no voy a respetar a un racista respondiendo a sus preguntas", sentenciaba contundentemente antes de abandonar la sala.

Patxi López se encara con un periodista: "A ti no te voy a contestar nunca. He visto algún tweet tuyo cuando la selección jugó y ganó a Georgia con un contenido racista [...] no voy a respetar un racista respondiendo sus preguntas"#InvestiduraRTVE27shttps://t.co/nui1FwA8b9 pic.twitter.com/vn0IZNcRbX — RTVE Noticias (@rtvenoticias) September 27, 2023

López ha hecho referencia a un supuesto tuit en el que Quiles publicó una foto del partido de clasificación para la Eurocopa de 2024, en la que aparecían Lamine Yamal, actual delantero del FC Barcelona, celebrando uno de los goles junto a Nico Williams, futbolista del Athletic Club. "¿Pero qué selección española es esta? Parece una broma de mal gusto", rezaba el mensaje del periodista.

No me gusta que no contesten a periodistas, y aquí es cuando viene el PEEEEERO.... me gusta menos que le den acreditación a gente así. https://t.co/zOHw6ClKPR pic.twitter.com/FSQTPoneCq — Yago (@YagoRochaAlvz) September 27, 2023

"Nunca tuve intenciones racistas"

Vito Quiles, que suma más de 145.000 seguidores en X (Antes Twitter) no ha tardado en mostrar su enfado por lo ocurrido a través de un vídeo: "Le voy a denunciar por injurias y calumnias", anunciaba el periodista. "Yo no soy un racista y él ha querido salir con ese insulto porque le he preguntado algo incómodo", continuaba diciendo.

Patxi López me llama racista y yo le respondo.



Ahora, explícaselo al juez @patxilopez. pic.twitter.com/0yTDOzmjJt — Vito Quiles 🇪🇸 (@vitoquiles) September 27, 2023

Quiles ha aclarado que "en ningún momento quise referirme a su color de piel. Fíjense ustedes si yo soy racista que mira quién anda por aquí", decía antes de mostrar en imagen a "su mejor amigo", el activista de Vox, Bertrand Ndongo, con quien ha criticado al diputado socialista a quien han calificado de "gilipollas" y "tonto" por lo ocurrido en lo Congreso. "Venga, Patxi, deja a los negros, deja al racismo, que no es lo tuyo. Coge las nueces y a lo tuyo", añadía Ndongo.

Hola @patxilopez, te presento a mi mejor amigo. Iremos juntos al juzgado a denunciarte por llamarme racista. pic.twitter.com/0HBTCWfpWY — Vito Quiles 🇪🇸 (@vitoquiles) September 27, 2023

Minutos más tarde, el periodista también ha compartido una foto junto al camerunés en la que advierte que irán juntos "al juzgado a denunciarte por llamarme racista".