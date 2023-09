Hallan muerto a un exconcursante de First Dates tras varios días desaparecido

Enrique López Sáez se encontraba en paradero desconocido desde el pasado 15 de septiembre. Se le perdió la pista en el mirador Camilo José Cela, en Cuenca, y tras varios días de búsqueda sin descanso, los servicios de Protección Civil, Bomberos y Policía encontraron el 23 de septiembre el cuerpo sin vida de este joven de 22 años.

Por el momento se desconocen las causas de su muerte, pero ha sido localizado en uno de los miradores próximos al lugar de su desaparición, en el de la Ronda del Júcar.

El caso ha tenido gran repercusión mediática ya que el joven participó en First Dates en el año 2021. Enrique no pasó desapercibido, es más llamó mucho la atención de Carlos Sobera que le contó nada más entrar al restaurante que buscaba un chico "modernito, artista y que parezca que se droga". "Es que me gustan los yonkis, que esté en un banco, lo veas y pienses que te va a joder la vida. Esos me gustan a mí", relató en el programa.

Enrique López, que estudiaba Arte Dramático, era hijo de Rosa Pilar Sáez, expolítica del Partido Popular y concejala en el Ayuntamiento de Hellín (Albacete). Precisamente ha sido su familia la que ha confirmado la tragedia y anunció su desaparición. También el Festival de música Estival Cuenca, donde trabajaba un miembro de su familia, hizo un llamamiento para facilitar su búsqueda o alguna pista que diera con su paradero.