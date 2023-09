Debate de investidura de Núñez Feijóo: fechas clave, orden del día y cómo será la votación

Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno de España afronta este martes la primera sesión del debate de investidura con pocas expectativas de erigirse como nuevo jefe de Gobierno. Los resultados de las elecciones generales celebradas el 23 de julio no dejaron un claro candidato para acometer la tarea de liderar el Ejecutivo. El PP superó en escaños al PSOE, pero Feijóo debe articular una mayoría de apoyos en la cámara para alcanzar la Presidencia. En un acto celebrado el pasado domingo en Madrid, el dirigente 'popular' reconoció que no podrá conseguirlo porque no le dan los números, pero aún así el debate tendrá lugar.

El debate de investidura, previsto en el artículo 99 de la Constitución está regulado en los artículos 170 a 172 del Reglamento del Congreso de los Diputados y se celebrará los días 26, 27 y 29 de septiembre (martes, miércoles y viernes). HERALDO emitirá en directo la sesión de investidura.

Orden del día del martes 26 de septiembre

La sesión de investidura del martes 26 de septiembre comenzará a las 12.00 con la lectura de la propuesta del aspirante a La Moncloa entregada por el Rey a la presidenta de la Cámara, Francina Armengol.

A continuación, tomará la palabra Feijóo para exponer al Congreso su programa de gobierno y solicitar al Congreso la confianza para hacerlo. para lo que no tendrá límite de tiempo.

Tras su alocución inicial, está previsto que Armengol haga un receso para dar tiempo a los grupos parlamentarios a preparar sus respectivas intervenciones.

Después de comer (o al día siguiente) será el turno de los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios, que intervendrán de mayor a menor con un máximo de 30 minutos y 10 de réplica.

Este es el orden de intervención de los grupos parlamentarios:

PSOE

​Vox

​Sumar

​ERC

​Junts

​Bildu

​PNV

​Grupo Mixto (BNG, CC y UPN)

El Partido Popular cerrará el turno de intervenciones como grupo del candidato propuesto. Feijóo podrá contestar a cada grupo por separado o a todos de forma conjunta sin límite de tiempo.

La primera jornada se interrumpirá a última hora de la tarde y se reanudará al día siguiente con los grupos que falten de intervenir.

Votación a viva voz el 27 de septiembre

A las 9.00 volverán los diputados al hemiciclo el 27 de septiembre para concluir el debate y realizar la primera votación. Se trata de una votación pública por llamamiento, es decir, se nombra a los diputados uno a uno, por orden alfabético a partir de una letra elegida al azar, para que en voz alta digan "sí", "no" o "abstención" a la investidura. En esta primera votación, el candidato necesita el apoyo de la mayoría absoluta de la Cámara, es decir, 176 diputados, para ser elegido presidente del Gobierno.

Si no obtiene la mayoría absoluta se realizará una nueva votación pasadas 48 horas.

Segunda votación el 29 de septiembre

La segunda votación tendrá lugar el 29 de septiembre. A partir de las 9.00, el candidato tendrá diez minutos para pedir el respaldo de la Cámara, y los representantes de los grupos parlamentarios dispondrán de cinco minutos para responder. Después tendrá lugar la segunda votación. Feijóo será investido presidente si obtiene mayoría simple, más votos a favor que en contra. Si no lo consigue, la investidura será fallida.

En caso de que Núñez Feijóo no obtenga la confianza de la Cámara, lo que se prevé es que el Rey convoque nueva ronda de consultas y encargue la investidura al líder del PSOE, Pedro Sánchez. Si en dos meses desde la primera votación de investidura no hay presidente del Gobierno, el Rey disolvería ambas Cámaras y convocaría nuevas elecciones con el refrendo de la presidenta del Congreso.

Cuándo sería el segundo debate de investidura

La fecha prevista para un segundo debate de investidura sería alrededor del 25 de octubre, según avanzaran las negociaciones de Sánchez con sus probables aliados de Gobierno. El objetivo es que el nuevo Gobierno esté constituido antes del 31 de octubre cuando prestará juramento la Princesa de Asturias.