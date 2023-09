El acusado de matar a golpes a su compañero de piso en Santander confiesa ante el jurado: "Me volví loco"

El acusado de matar a golpes en Santander a su compañero de piso en noviembre de 2021, ha confesado este miércoles el crimen ante el jurado popular, al que ha transmitido que se volvió "loco" por haber consumido drogas y alcohol.

"Se me fue la cabeza, me pasé. Reconozco que me ensañé", ha dicho el hombre en su declaración en la Audiencia de Cantabria, en el primer día de juicio contra él y en el que su defensa ha manifestado su conformidad con la petición de 15 años de prisión de la Fiscalía.

El hombre ya confesó haber matado a su compañero cuando se entregó a la Policía tras los hechos y permanece en prisión provisional desde entonces. "Me entregué porque sabía que había hecho algo mal", ha asegurado. Durante el juicio, ha explicado cómo conoció a la víctima y cómo se fue a vivir con él a un inmueble situado en la calle Rioja de Santander, porque consumían drogas juntos.

En cuanto a la noche del crimen, ha relatado que salieron a comprar droga y al volver, tuvieron una discusión, que acabó con la vida de la víctima, aunque no ha detallado las razones de la disputa.

Según ha reconocido, le propinó de manera reiterada numerosos golpes por todo su cuerpo, en particular, en el tórax, brazos, manos, piernas y región genital y perianal. Aunque sí lo confesó en su primera declaración, ha dicho no acordarse de haber atado a la víctima, que tenía un brazo en cabestrillo, ni haberle golpeado en la cabeza y en la cara.

Además de los golpes, ha reconocido haber cogido una pata de una silla para introducirla en el ano de su compañero, unas lesiones que, según la Fiscalía, fueron realizadas mientras la víctima seguía con vida y "por sí solas eran aptas para causar su muerte".

Según el acuerdo de la Fiscalía, la defensa y la acusación particular, el hombre es autor de un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento, atenuado por la confesión de los hechos y la intoxicación por alcohol y drogas, por lo que será condenado a 15 años de prisión y el pago en concepto de responsabilidad civil de 88.000 euros a la familia de la víctima.

El juicio no concluye con este acuerdo, ya que continuará mañana con la declaración de los testigos, porque debe ser el jurado popular quien declare la culpabilidad del acusado.

Las vistas se prolongarán hasta el próximo jueves, aunque con menos sesiones de las previstas, ya que la Fiscalía ha renunciado a una parte importante de las pruebas.

El jueves, 28 de septiembre, el jurado popular dará a conocer su veredicto ante el tribunal que juzga a este hombre.