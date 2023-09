Luz verde al dictamen de la ley para la mejora de la ordenación de regadíos en Doñana

La Comisión de Fomento del Parlamento de Andalucía ha dado luz verde esta tarde, con el apoyo del PP y Vox y el rechazo del PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía, al dictamen de la proposición de Ley para la mejora de ordenación de los regadíos de la Corona Norte de Doñana.

La iniciativa, que ha generado una gran polémica también en diversos colectivos ecologistas, regula las zonas de regadíos de cinco municipios situados al norte de la Corona Forestal de Doñana, que son Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado, integrantes del denominado Condado de Huelva y el dictamen aprobado esta tarde es el último paso antes de que sea llevada al pleno de la Cámara el 27 de septiembre.

Asimismo, la Comisión ha aprobado incluir una enmienda "técnica" al texto presentada por el PP y rechazar las ocho enmiendas presentadas por Ecologistas en Acción asumidas por Por Andalucía y por Adelante Andalucía, que sólo ha recibido el voto positivo de los representantes de estas formaciones, frente al negativo de PP y Vox y la abstención de los socialistas.

Durante el debate del dictamen, el diputado del PP-A Manuel Andrés González, en defensa de la ley, ha asegurado que "no se va a amnistiar a ningún agricultor" y ha pedido que "no tomen por ignorantes y tontos a los agricultores, saben leer la literalidad de la ley, han hecho aportaciones a ella y conocen a la perfección lo que dice".

Asimismo, ha reprochado al PSOE que pida diálogo y ha precisado que "desde el principio lo hemos dicho, diálogo y mano tendida, vamos a sentarnos; lo hemos dicho hasta la sociedad, quienes no queréis oír sois vosotros".

Por su parte, Rafael Segovia, de Vox, ha incidido en que la proposición de ley "no supone el derecho automático del riego" de las tierras que se puedan legalizar: "Esta ley no toca agua, ojalá lo tocará porque podríamos resolver todo el tema de una vez".

En contra de la iniciativa, por parte del PSOE, Mario Jiménez, ha pedido su retirada porque "no cabe otro camino más que ese y poner la mesa del diálogo, tal como se hizo en su momento y permitió alcanzar el consenso en 2014" y aprobar el Plan Especial de Ordenación de Regadíos de la Corona Norte, conocido como Plan de la Fresa, que permitió "resolver la situación de más de 9.400 hectáreas de las 11.000 que estaban en un limbo jurídico".

De "aberración" y "vergüenza para Andalucía" la ha tildado la portavoz de Adelante Andalucía, Maribel Mora, ya que "va a amnistiar a personas que han estado pinchando pozos ilegales desde 2004" y se ha referido al PP y al Gobierno andaluz como "enterradores de Doñana".

Para Inmaculada Nieto, de Por Andalucía, lo único que cabía es la retirada del texto, "nunca pensé que llegaríamos a este punto", ha indicado, para después indicar que si no se ha reculado es "porque tienen que dar satisfacción a intereses no confesables y es una pena, porque aunque esto no llegue a ninguna parte, porque otras administraciones harán su trabajo, el daño ya está hecho".