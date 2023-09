El PP delimita su acto contra la amnistía a una convocatoria propia y evita a Vox

Aunque sin ofrecer demasiados detalles acerca del formato, el PP trató ayer de solventar la principal duda respecto al "gran acto" convocado para protestar contra la amnistía y que finalmente se llevará a cabo el próximo 24 de septiembre en la plaza de España -en el caso de que la meteorología permita celebrarlo allí-.

Cuca Gamarra, secretaria general del partido, aseguraba ayer que no cuentan con la participación de ningún otro partido y que se trata de "un acto que convoca el PP en el marco de la investidura para que su líder, Alberto Núñez Feijóo, pueda trasladar a los españoles cuál es su proyecto". "Es abierto, si hay otros ciudadanos, otras organizaciones que dicen que quieren acudir, pues nada impide que alguien acuda", señalaba en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces en el Congreso.

Los de Feijóo respondían así a la presión que durante toda la mañana habían ejercido desde Vox. El propio Santiago Abascal reprochaba al PP su poca concreción y decía que "esperaba" que en las próximas horas se les comunicase "si estaban invitados o no". "Deberían preguntarle al PP si estamos ante un mitin, ante un acto cívico o si es únicamente un acto, porque no hemos sido invitados", decía el dirigente vasco para señalar a renglón seguido que, en cualquier caso, le parece "muy bien" la movilización ciudadana. La nueva portavoz parlamentaria de la derecha radical, Pepa Millán, también hacía referencia a este asunto, asegurando que, en el caso de pertenecer al ámbito de la sociedad civil, sí asistirían al acto.

Pero en Génova tienen claro que lo último que desean es reeditar una foto como la producida en la plaza de Colón en 2019 para protestar contra Sánchez. Aquella instantánea, que reunió a PP, Ciudadanos y Vox -el líder de este último partido es el único que no está ya fuera de la política- ha sido utilizada por la izquierda en numerosas ocasiones para asemejar al PP con la ultraderecha. Otra de las razones que esgrimen en Génova para evitar referirse a esta convocatoria como una manifestación es que no quieren trasladar la sensación de que Sánchez ya es ganador en la carrera por ser investido.

Fuentes del PP sostienen que su estrategia para convertir en presidente al líder gallego no pasa por "agitar a la calle", sino por una "hoja de ruta" propia que incluye, además de este gran acto, algunas de las novedades que el PP ha hecho públicas esta semana. Los de Feijóo, que reunieron el lunes a la junta directiva nacional, anunciaban ese mismo día que llevarán iniciativas contra la posible medida de gracia al 'procés' a todos los ayuntamientos y cámaras autonómicas, mientras que el martes aseguraban que solicitarían constituir la Comisión General de Comunidades Autónomas en el Senado con el fin de forzar a los presidentes autonómicos a pronunciarse.

En esa cadencia informativa, el miércoles fue el turno de anunciar el acto del próximo 24 de septiembre -dos días antes de la investidura del líder gallego-, pero Génova se vio obligada a aclarar que esta convocatoria no se producía a raíz del llamamiento a la movilización contra la amnistía que José María Aznar, expresidente del Gobierno, realizaba el martes. Esas palabras del también exlíder popular provocaron que el Gobierno le acusase de llamar a la "rebelión". Ayer Gamarra, muy enfadada por este asunto, reprochaba a los miembros del Ejecutivo "no respetar la libertad de expresión, ni el derecho de manifestación, ni el pluralismo político". "Intentar callar las voces de aquellos que discrepamos en relación a lo que pretenden hacer, sinceramente no cabe en democracia", sentenció.