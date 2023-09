Robles garantiza que UME seguirá en Marruecos "lo que haga falta" y no irá a Libia porque no hay petición de ayuda

La ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, ha confirmado este jueves que la Unidad Militar de Emergencias (UME) permanecerá en Marruecos, al tiempo que ha descartado que esta fuerza se vaya a desplegar en Libia tras las inundaciones, argumentando que no ha habido una petición de ayuda por parte de las autoridades de este país.

La todavía titular de la cartera de Defensa ha hecho estas declaraciones, a preguntas de los medios, en su visita al Parque y Centro de Mantenimiento de Material de Ingenieros, en el Acuartelamiento Capitán Arenas de Guadalajara.

Robles ha manifestado que poco antes de llegar ha hablado con el teniente coronel de la UME, Juan Saldaña, que le ha relatado que los efectivos allí desplegados están "muy animados" por el trabajo que están haciendo.

"Es verdad que parece que es difícil encontrar personas vivas, porque por la construcción que hay en Marruecos es más complicado. Pero el teniente coronel me decía que para ellos era muy emotivo ver cómo la población civil les está agradeciendo todo lo que hacen. Están sintiendo un cariño y un apoyo de la población civil en estos pueblos. Les están invitando a comer y que se ha producido una unión con ellos, con el enorme sufrimiento", ha destacado.

No obstante, ha precisado que la llegada de las lluvias, prevista para la tarde de este jueves, va a complicar más las labores de rescate, "aunque el Ejército marroquí les ha proporcionado la posibilidad de que haya vuelos en helicópteros para llegar a zonas a las que es más difícil de trabajar por carretera".

"Van a seguir el tiempo que sea necesario. Lo que haga falta. Dentro del dolor de la tragedia y de no poder encontrar personas vivos, ese agradecimiento que la población marroquí les está trasladando les gratifica", ha aseverado.

No habrá despliegue en Libia

En otro orden de cosas y preguntada sobre si el Ministerio baraja enviar este tipo de ayuda a Libia, devastada por el ciclón 'Daniel', ha indicado que "en principio" no está previsto.

"Cuando hubo el terremoto en Turquía, nosotros nos volcamos con Turquía, pero no fue posible llegar a Siria. Y en Libia, pues en este momento, no se ha pedido ayudar. Las Fuerzas Armadas españolas ayudan siempre que hay alguna necesidad, tanto la UME como los ejércitos. Pero en este momento no ha llegado una petición de ayuda", ha ratificado.

Seguir apoyando a Ucrania

En cuanto a la guerra en Ucrania, la ministra de Defensa ha avanzado que el próximo martes, 19 de septiembre, estará en Ramstein (Alemania) en la reunión del grupo de donantes que coordina el secretario de defensa norteamericano, Lloyd Austin, y 50 países más.

"Ahí vamos a seguir aportando todos el apoyo a Ucrania, porque apoyar a Ucrania en este momento es apoyar a la paz", ha reiterado Robles, que ha recordado a Emma Igual, la cooperante barcelonesa que murió hace días y que estaba allí en primera línea.

"Murió cuando iba en un convoy humanitario bombardeada por los rusos. El martes el Consejo de Ministros le dio la más alta condecoración y esa es la mejor manifestación de que los ciudadanos españoles, incluso los que no tienen una formación militar, son perfectamente conscientes de cómo los ucranianos están sufriendo y están siendo masacrados. Esta cooperante estaba en primera línea ayudando a la población civil y yo creo que labores como la suya nos dan una imagen de que hay que seguir", ha concluido.

"Magnífico trabajo en logística"

Robles se ha mostrado satisfecha de llegar a este acuartelamiento y ver el "magnífico trabajo" que se realiza en materia logística y de mantenimiento, donde sus mandos han puesto también de manifiesto el esfuerzo inversor que están haciendo.

De hecho, durante el recorrido por las instalaciones, acompañada, entre otros, del jefe del Mando de Apoyo Logístico del Ejército (Jemale), Fernando Miguel García y García de las Hijas, y del jefe de Centros Logísticos del Ejército (Jecelog), Pedro de la Posa Pérez de los Cobos, la ministra, en tono distendido, ha dicho; "¡que satisfacción venir a un sitio y que no te pidan nada!"

Los propios mandos del acuartelamiento han admitido que viven momentos de "bonanza", resaltando como el presupuesto que han recibido se ha triplicado con relación a años atrás lo que les ha permitido realizar sus tareas en mejores condiciones.

La ministra ha puesto también de relieve la vinculación que existe entre este parque y la capital alcarreña, un vínculo que "va a continuar durante muchísimos años porque este parque está muy integrado en Guadalajara".

Tras ser informada por el personal de mando del acuartelamiento en una exposición exhaustiva de los acuerdos alcanzados con institutos de Guadalajara para que realicen prácticas en sus instalaciones, Margarita Robles ha resaltado la gran importancia que tienen los mismos para que las prácticas de determinadas especialidades de Formación Profesional se pueda realizar en este parque.

Serán seis centros y siete especialidades. En concreto, serán Mecánica, Electricidad, Robótica y Administrativo, entre ellas. "Para los chicos es fundamental y tienes el puesto de trabajo asegurado".

También ha dado las gracias a todo el personal, tanto militar como civil que trabaja en este parque, asegurando que "son un orgullo" pues permiten que el Ejército de Tierra pueda realizar y cumplir la labor en situaciones muy difíciles no solo en España, con el caso de la DANA en Madrid, sino también en misiones internacionales tan importantes como las de Líbano o Letonia.

Por su parte, el coronel y jefe del Parque y comandante militar de Guadalajara, Rodolfo Arroyo de la Rosa, ha explicado la importancia del trabajo que se realiza en este centro, tareas logísticas no solo vinculadas con el abastecimiento y mantenimiento sino con la distribución. De hecho, su labor fue esencial en el temporal de Filomena.

"La gente tiene que estar tranquila porque esto va a durar todavía muchos años", ha subrayado también el coronel en referencia a estas instalaciones y la posible intranquilidad que pudiera haber al respecto, algo que corroboraba la propia ministra poco después.