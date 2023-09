Feijóo pide al PSOE "recapacitar" ante el "chantaje" de Puigdemont y propone verse otra vez antes de la investidura

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha llamado este miércoles al Gobierno en funciones y a los socialistas a "recapacitar" ante el "chantaje" que ha planteado el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemot para apoyar la investidura. Dicho esto, ha expresado su deseo de poder mantener "otra vez" un contacto con el PSOE antes del debate de investidura para buscar "soluciones entre todos a los problemas de España", sin "meter" al país en "más problemas".

"En política no vale todo. No se puede aceptar todo para ser presidente del Gobierno de España. No se puede aceptar la quiebra del Estado", ha declarado Feijóo en una rueda de prensa en Santa Cruz de Tenerife junto al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, en el marco de la ronda de contactos que el PP está celebrando antes del debate de investidura previsto para los días 26 y 27 de septiembre.

Feijóo ha recalcado que es "inaceptable" aceptar una amnistía previa a la investidura y "un referéndum de independencia" porque es algo "ilegal", de la misma manera que es "inaceptable financiar el independentismo en España".

La tercera vía de los pactos del Estado

El líder del PP ha asegurado que el hecho de que Pedro Sánchez, que ha "perdido las elecciones", esté "dispuesto a cualquier cosa para ser presidente del Gobierno no lo merece el pueblo español". Por eso, ha hecho una llamada a los socialistas a "recapacitar".

"En este momento no tenemos que decidir entre aceptar el chantaje o nuevas elecciones, tenemos una tercera vía, que son los pactos constitucionales entre los partidos constitucionalistas y ésa es la vía que quiere la mayoría", ha manifestado.

Dicho esto, el presidente de los 'populares' ha reconocido que deben buscar "un encaje del problema territorial de Cataluña" pero ha dejado claro "eso será un pacto de Estado o no será" y que "se hará de acuerdo con la ley o no se hará".

Nuevo contacto entre PSOE y PP

Al ser preguntado expresamente si, en caso de que fracase su investidura, el PP estaría dispuesto a facilitar un Gobierno del PSOE para no contar con el concurso de los independentistas tras las exigencias de Puigdemont, Feijóo ha indicado que el PSOE "no quiere acuerdos con el PP" ni "los ha querido en ningún lugar de España". "También es verdad que nunca ningún primer ministro español puede ser el que ha perdido las elecciones", ha añadido en otro momento de su comparecencia.

Dicho esto, ha destacado el hecho de que Vox, la tercera fuerza, no se oponga a un "gran acuerdo" de PP y PSOE para "sacar España adelante". "Prefiero el sí de 11 millones de ciudadanos al sí de cuatro diputados. Y prefiero no ser presidente del Gobierno antes de ser presidente sometido a un chantaje que dura lo que durará la legislatura", ha resaltado.

Por eso, ha dicho que desea que, antes de la investidura fijada para final de mes, el PP pueda "mantener otra vez algún contacto con el Partido Socialista para intentar que entre todos" le busquen "soluciones a los problemas de España".

En este sentido, ha insistido en su "mano tendida" para poner en marcha una "tercera vía" de pactos constitucionales entre partidos constitucionalistas, en lugar del bloqueo y la repetición de elecciones. "La mayoría ha votado el abrazo entre españoles, los consensos y la altura de miras", ha proclamado.

El independentismo, en "sus horas más bajas"

Feijóo ha afirmado que él no puede aceptar las condiciones de Puigdemont para ser presidente y que aquellos que han incumplido la ley "tengan patente de corso para seguir incumpliéndola". "No puedo aceptar que la democracia española sea igual a una dictadura y que, por lo tanto, quepa la amnistía por los delitos cometidos que atentan contra la democracia. Y no puedo aceptar que España no se mantenga como una nación después de 500 años de existencia", ha apostillado.

Además, ha destacado que esto se produce en un momento en que el independentismo "está en sus horas más bajas desde el punto de vista electoral y es que tan sólo el 6% de los electores han votado partidos independentistas" frente al 94% que han votado partidos de carácter nacional. "El 94% de la población no puede ser chantajeada por el 6% de voto independentista", ha agregado.

Feijóo ha reiterado que "no se puede aceptar todo para ser presidente del Gobierno de España". "No cabe la amnistía en nuestro ordenamiento jurídico, por lo tanto, no vamos a amnistiar a nadie", ha abundado, para acusar de nuevo a Sánchez de estar "dispuesto a cualquier cosa" con tan de mantenerse en Moncloa.

Su reunión con Junts: el PP no quiere "engañar a nadie"

Como ya avanzó este martes, Feijóo ha asegurado que el PP no se verá con Junts tras conocer las condiciones de Puigdemont, al que ha "agradecido su sinceridad" y que haya dejado claro "sin trampa ni cartón" sus exigencias.

"Si se mantiene los requisitos que ayer estableció el señor Puigdemont para que yo sea presidente del Gobierno, tenemos poco de qué hablar y nos podemos ahorrar la reunión. En todo caso, si Junts esos requisitos los modifica, cambia o los matiza no tenemos ningún inconveniente en mantener y en seguir oyendo lo que ellos nos quiera trasladar", ha declarado, para añadir que sus exigencias son "inaceptables" y el PP no quiere "engañar a nadie, al señor Puigdemont tampoco".