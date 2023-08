El juez decreta prisión provisional y sin fianza para el marido de la mujer asesinada en Utrera (Sevilla)

El Juzgado de Instrucción número 2 de Utrera (Sevilla), con las competencias sobre violencia sobre la mujer, ha acordado este jueves el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para N.A.C.T, de 43 años de edad, detenido por la muerte de su ex pareja, V.R.A de 22 años de edad y de origen nicaragüense, cuyo cadáver encontró el pasado lunes su hermana en su domicilio con un "fuerte golpe" en la cabeza.

Así lo ha comunicado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que ha aclarado igualmente que el hombre se encuentra en situación de investigado, aunque a lo largo de la instrucción "se concretará si se trata de homicidio o asesinato". La causa está bajo secreto de sumario. La Fiscalía y el abogado de la familia de la víctima habían coincidido en pedir ante el juez prisión provisional sin fianza.

El varón detenido ha pasado este jueves 3 de agosto a disposición judicial en el juzgado número 2 de la localidad sevillana. El plazo legal máximo expiraba de hecho este jueves por la tarde, ya que el hombre fue detenido el pasado lunes en torno a las 17.30. Ha entrado en los juzgados de Utrera en torno a las 12.00.

Se ha acogido a su derecho a no declarar ante el juez, como también hizo en dependencias de la Guardia Civil de Utrera. Sí han declarado la hermana de la víctima y la actual pareja de la fallecida. El abogado de la familia, José Antonio Sires, abogado penalista de Sires Abogados, ha apuntado en declaraciones a los medios que uno de los móviles que se barajan es el de que el presunto autor de los hechos no admitiera la relación que su ex mujer había comenzado con otra persona, también de origen nicaragüense.

Asimismo, Sires ha confirmado que planteará la pena de prisión permanente revisable por "haber matado a su pareja de manera consciente y deliberada, haciéndolo de forma sorpresiva y sin que la fallecida tuviera posibilidad de defenderse o huir". La acusación se centrará en un delito de asesinato consumado con las circunstancias agravantes de parentesco y alevosía.

La víctima, la segunda mortal en la provincia de Sevilla en lo que va de año -la novena en Andalucía- no había solicitado ayuda a los servicios sociales del Ayuntamiento de Utrera en relación con presuntos malos tratos, tal como han asegurado fuentes municipales consultadas. Igualmente, tampoco constan denuncias suyas en el sistema VioGén, según fuentes de la Delegación del Gobierno en Andalucía. Su ex marido no tiene antecedentes penales.

La comunidad nicaragüense a través de la asociación Sevilla-España ha pedido ayuda para poder costear la repatriación del cuerpo de la víctima a Perú, una operación que cuesta 6.000 euros. No obstante, tal y como ha confirmado el abogado de la familia de la víctima, el Consulado se ha puesto en contacto con los familiares para ofrecer tanto ayuda económica como administrativa para que la repatriación pueda realizarse en el menor tiempo posible.