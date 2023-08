El PSOE explota todas las vías para intentar recuperar el escaño 'perdido'

El PSOE está dispuesto a quemar todas las naves antes de dar por perdido su undécimo diputado por Madrid. Aquel que le arrebató el pasado viernes el recuento del Censo de Españoles Residentes en el Extranjero (CERA), dándole el decimosexto escaño al PP en esa circunscripción y obligando a Pedro Sánchez a contar con los votos afirmativo de Junts, tanto para conseguir para los socialistas la presidencia del Congreso como para su investidura como jefe del Ejecutivo.

El Partido Socialista, a última hora de la tarde del lunes, reclamó la Junta Electoral Provincial (JEP) de Madrid que rectifique su decisión del domingo de vetar el recuento de los más de 30.000 votos nulos acumulados en Madrid de las elecciones generales del 23 de julio. La JEP alegaba que "no hay razón sobre posibles irregularidades en el voto nulo" que exijan de la junta la revisión extraordinaria solicitada por el PSOE, al tiempo de que tachó de "especulación infundada" la existencia de que hubiera fallos en la contabilización de las papeletas inválidas.

Sin embargo, el PSOE niega la mayor en su recurso. "La petición que se realiza no es una petición ligera, ni como se señala en el acuerdo una especulación infundada, sino fundada precisamente en la posibilidad de afectación del resultado electoral a consecuencia del voto nulo declarado por las mesas", apuntan los socialistas. En su escrito, el PSOE reconoce que "obviamente" no tiene "certezas" de que haya habido irregularidades en las papeletas declaradas nulas porque el voto es secreto, pero alega que "un derecho (el del recuento) no puede negarse por no tenerla (una certeza), pues precisamente se trata de instar una revisión para llegar a conocer la con toda "certeza" la realidad del resultado electoral".

Vulneración de derecho fundamental

Los socialistas, que llegan a insinuar que la negativa a revisar los votos nulos podría violentar el derecho fundamental a la participación política, recuerdan a la JEP que en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg) no hay ningún precepto que prohíba expresamente reclamar la revisión de los votos nulos. De hecho, la ley obliga -afirma el partido recurrente- a conservar las papeletas declaradas inválidas precisamente "para permitir en algún momento posterior la revisión y examen de esos votos".

El PSOE cree todavía más indispensable el recuento de los votos nulos por la estrechísima ventaja que otorgó el polémico decimosexto escaño al PP por una diferencia de solo 1.323 papeletas. "El reducido voto necesario para que el PSOE pudiera obtener su undécimo diputado por la circunscripción de Madrid respecto al voto nulo declarado en las actas de las mesas electorales, es lo que acredita la trascendencia y posible incidencia de la revisión de todo el voto nulo en urna, que pudiera dar lugar a la variación de la asignación, lo que justifica, la apertura y revisión de todos los sobres del escrutinio donde deben estar consignados los votos nulos", insisten los socialistas.

El PSOE calcula que necesita 1.341 votos válidos, lo que supone el 4,43% de los 30.241 votos nulos para 'recuperar' el escaño que pasó a manos del PP. Según expone, al realizarse el escrutinio únicamente permitido de los votos nulos protestados, se revisaron unos 100 votos, dándose por buenas 32 papeletas del PSOE y 24 del PP.

"Estos datos nos permiten aplicar una regla de proporcionalidad que supone que cada 100 votos, podrían restarse ocho al PP, de tal manera que aplicada a los 30.141 restantes, podría arrojarse una diferencia positiva para el PSOE de 2.411 votos, casi más de 1.000 de los necesarios", añade el escrito del PSOE . Por eso, solicita "una revisión razonada" pues no se trata, dice, de "porcentajes descabellados o imposibles", sino que con "algo más de 4 votos cada 100" podría verse afectado el resultado electoral.

Con este recurso ante la JEP, la formación que lidera Pedro Sánchez intenta abrir otra vía paralela para conseguir 'recuperar' el escaño, a la espera de que la Junta Electoral Central (JEC) estudie el próximo jueves la petición de los socialistas de que ordene el recuento de las papeletas inválidas de Madrid.