'Der Spiegel' ve en los comicios españoles un "disparo de advertencia" para Europa

El semanario alemán 'Der Spiegel' califica los resultados de las elecciones generales españolas como un último "disparo de advertencia para Europa" aunque lograra evitarse, dice, "el escenario de horror" de un Gobierno con participación del partido ultraderechista Vox.

"La campaña electoral en España mostró lo que está en juego en el resto del continente. Los conservadores se acercan a los ultraderechistas y ponen así en peligro la democracia liberal", dice el comentario de "Der Spiegel".

La revista señala que aunque se puede decir que al final España votó contra el extremismo esto sólo es "la mitad de la verdad".

"Fue ante todo la debilidad de un candidato lo que impidió que la ultraderecha formara parte del Gobierno en España. Por eso las elecciones en España no deben tranquilizar a Europa, al contrario", asegura.

"La forma como los conservadores hicieron campaña, como cortejaron a la ultraderecha y asumieron sus métodos populistas debe ser una advertencia para el continente. Se trata de una tendencia en Europa que pone en peligro la democracia liberal", agrega.

El semanario advierte que en muchas partes de Europa los partidos ultraderechistas están creciendo, recuerda que en Finlandia ya forman parte del Gobierno, en Suecia lo toleran y en Italia lo encabezan y que en otras partes, incluida Alemania al menos en el este, el cordón sanitario se debilita.

El ascenso de la ultraderecha no sería tan peligroso, continua, si el centroderecha no se aliara con ellos y no asumiera elementos de su discurso.