Feijóo desea que "en un futuro" RTVE tenga "una dirección un poco más consensuada y no tan tortuosa"

El presidente del PP y candidato a las elecciones generales, Alberto Núñez Feijóo, ha expresado su deseo de que la Radio Televisión pública tenga "en el futuro una dirección un poco más consensuada y no tan tortuosa".

Asi, ha relatado que "primero se había consensuado la dirección, posteriormente se hizo dimitir al presidente" que estaba "consensuado" y "ahora hay una situación alegal" que él no comparte. "Me parece que los canales públicos siempre tienen un marchamo de independencia que es bueno profundizar en ellos", ha agregado.

El dirigente popular ha realizado estas declaraciones en una entrevista en RNE recogida por Europa Press al ser preguntado por la regulación de los debates electorales y si deberían celebrarse en la televisión pública. Para Feijóo, "es bueno regular por ley los debates" y que "las dos personas que tienen posibilidades de llegar a la Presidencia o al Gobierno puedan debatir en un cara a cara".

No obstante, también considera que "es bueno, en función del arco parlamentario, otras modalidades del debate". En este punto, ha reiterado que él dijo "sí" a un debate a siete en RTVE pero "los portavoces del PSOE no lo han querido", razón por la que no acudió anoche.