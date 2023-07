Isabel Díaz Ayuso reaparece en campaña tras perder a su bebé: "El valor de la vida es único"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido a los ciudadanos este viernes una mayoría tan absoluta para el Partido Popular "que no quepa contestación" para que el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, pueda defender "valores".

Así lo ha requerido durante un mitin electoral en Alcalá de Henares, en el que ha estado acompañada de la 'número dos' del PP al Congreso de los Diputados por Madrid, Marta Rivera de la Cruz, y la alcaldesa del municipio, Judith Piquet.

La dirigente madrileña reaparecía este viernes en público después de conocerse que ha perdido un bebé de ocho semanas de gestación, y durante su intervención se ha referido a ello. Ayuso ha señalado que "le ha pasado a tanta gente" que no merece la pena que ella lo haga personal pero sí ha querido acordarse "de todas las personas que han vivido lo mismo" y ha trasladado que se ha dado cuenta "de que el valor de la vida es único".

"Creo que hay muchas personas que han pasado por lo mismo y han estado silenciadas, no han tenido la oportunidad que he tenido yo de expresarlo (...) Por todos ellos, por los que no nacen, por los que han nacido, por los que están en camino, por los niños, por las familias, por los mayores... que son las personas que más me han demostrado que tienen en su cabeza, en su preocupación, el futuro", ha manifestado a continuación.

Ayuso ha señalado que es el momento de llamar "a todo el mundo a las urnas" y dar el "último empujón". A su parecer, la campaña está "sentenciada" y el futuro de España también pero hay que ganar, como en Madrid, "con ganas" y "arrasar".

"Tiene que ser una mayoría tan absoluta, abrumadora, que no quepa contestación, que tenga el presidente (Feijóo) la fuerza suficiente no sólo para gobernar y gestionar bien, sino para defender unos valores, unos valores que sólo se defienden desde nuestro proyecto", ha subrayado la también presidenta del PP madrileño.

Ayuso ha defendido que "es el momento de recuperar las esencias, de volver a ellas, de ser el mejor PP y recordar que además de gestionar se van a defender unos valores y una forma de ver la vida, brava, alegre, mestiza, plural, donde importa la empresa, la propiedad, el trabajo, la convivencia, las causas comunes, las tradiciones, el futuro".

Considera que "es el momento de la mejor España y de los mejores años" y enfrente ha situado a un "sanchismo" que es "la nada", que ha arrebatado durante años "la libertad" y que ha dejado "cinco años de profunda degradación".