Tenso rifirrafe entre Vox y Bilbu sobre la violencia de ETA en el debate a 7 de RTVE

El portavoz de EH Bildu en el Congreso, Oskar Matute, ha reivindicado este jueves a su formación política como abanderada de la no violencia, el diálogo y la vía pacífica ante las acusaciones de Iván Espinosa de los Monteros, de Vox, que la ha tachado de ser "el brazo político de ETA" e incluso ha insinuado que el político vasco pudiera haber estado implicado en alguno de los asesinatos de la banda.

"No tiene ninguna prueba para decir eso y, si la tuviera, tendría que ir a tribunales", ha advertido Matute, que ha acusado a Espinosa de "verter calumnias" sobre su formación política en el debate organizado por RTVE entre los portavoces de los siete principales grupos parlamentarios.

Oskar Matute a Espinosa de los Monteros (Vox): "EH Bildu ha hecho bandera siempre de la no violencia (...). Ojalá la extrema derecha aprendiera esa lección porque cadáveres ocasionados por la extrema derecha sin resolución también los hay"#Debatea7RTVEhttps://t.co/W9WJz9GrrN pic.twitter.com/KimwM33j5I — RTVE Noticias (@rtvenoticias) July 13, 2023

El portavoz de Vox ha recordado que justo este jueves se cumplían 26 años de la muerte del concejal del PP en Ermua Miguel Ángel Blanco a manos de la banda terrorista y ha señalado que aquellos días nadie podría imaginar que 26 años después "estaríamos debatiendo con el brazo político de ETA".

#Directo | Espinosa de los Monteros (Vox) sobre Matute (Bildu): "No sé si este señor de aquí está involucrado en alguno de los atentados"#DebateA7RTVE #Elecciones23Jhttps://t.co/cNdHnnAGWl pic.twitter.com/KxueV9nxCO — El Confidencial (@elconfidencial) July 13, 2023

Ha advertido de que Bildu no sólo estaba esta noche en el plató de RTVE, sino que también ha estado en la dirección del Estado, porque "así lo ha querido este Gobierno".

Matute ha respondido a estas acusaciones asegurando que la noche antes de que mataran a Miguel Ángel Blanco, él estaba en una vigilia en Ermua pidiendo su libertad.

"No sé dónde estabas tú, pero sí se lo que es el componente emocional que ha vivido Ermua", ha proseguido el portavoz del Bildu.

🎥 Matute, a Espinosa de los Monteros: "Yo me encontraba en una vigilia en Ermua pidiendo la libertad de Miguel Ángel Blanco la noche previa a que le asesinaran. Yo no sé dónde estabas tú"https://t.co/KVpBf77Qsh #Debatea7RTVE pic.twitter.com/V1v3PvkK8g — Cadena SER (@La_SER) July 13, 2023

Y ha recalcado que el "discurso del odio" de Vox va en contra de la voluntad del pueblo vasco, mientras que Bildu siempre "ha hecho bandera de la no violencia, el diálogo y las vías pacíficas". Los portavoces del PSOE, Patxi López; Sumar, Aina Vidal, y ERC, Gabriel Rufián, han lamentado que Vox sacara en el debate el terrorismo de ETA, no así los del PP, Cuca Gamarra, y el PNV, Aitor Esteban, que han preferido no terciar en la polémica.

"Es vergonzoso que tenga que tirar del terrorismo", ha criticado Vidal, mientras que López ha dicho que "sacar a pasear" el "fantasma de ETA" es negar "la victoria a los demócratas" y Rufián ha incidido en que "ETA no existe, lo que existe es el fascismo" que "representan y venden" en Vox.