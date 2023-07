La multa de 200 euros de la DGT por no llevar los triángulos de emergencia en estas carreteras

Los viajes en coche se multiplican en vacaciones. Trasladarse hasta la residencia de verano o a la playa puede ser un momento difícil si sufrimos una avería o un accidente y puede complicarse todavía más si somos arrollados por otro vehículo. Para evitar los atropellos que acabaron con la vida de decenas de personas en 2022, la DGT ha eliminado la obligación de colocar los famosos triángulos de emergencia en autovías y autopistas desde el 1 de julio. Salir del coche para colocarlos en vías rápidas (aunque llevemos el chaleco) puede "comprometer gravemente la seguridad de las personas al tener que transitar a pie por la calzada", explica la Dirección General de Tráfico.

Las multas se mantienen si no se coloca esta señalización de emergencia al detenernos en carreteras nacionales, comarcales o autonómicas (cualquier vía que no sea autopista o autovía) y la sanción asciende hasta 200 euros si se considera grave. También es obligatorio el uso de los triángulos si viajamos a Francia, Italia o Portugal por lo que no podemos dejarlos en casa si vamos a los países vecinos.

📢Muchos atropellos a peatones ocurridos en autopistas o autovías se producen cuando nos bajamos de nuestro vehículo, después de haber sufrido un accidente o una avería.



Cómo colocar los triángulos en carreteras secundarias

En vías de doble sentido se debe colocar un triángulo por delante del coche a 50 metros y otro por detrás a la misma distancia.

Si la carretera es de un sentido basta con colocar uno en la parte trasera a una distancia mínima de 50 metros. Y si la visibilidad no es buena, porque un cambio de rasante o una curva se debe situar a la distancia adecuada para que identifiquen la situación.

Multa por viajar sin los triángulos en el maletero

El reglamento de Tráfico mantiene las sanciones para quienes no llevan los triángulos de emergencia en el vehículo debido a que son obligatorios en vías secundarias. No tenerlos conlleva un castigo económico de hasta 200 euros en caso de infracción grave si lo colocamos mal en las carreteras secundarias o no contamos con otra señalización como las luces inteligentes V-16. Este sistema lanza un haz de luz mucho más lejos y será obligatorio desde 2016. Hasta entonces, podremos elegir si llevar en el maletero unos triángulos de emergencia o una luz inteligente que avisa a emergencias con solo ponerla en marcha, pero no debemos viajar sin ninguna.