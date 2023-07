El rey Juan Carlos prevé visitar España días después del 23-J para participar en una regata

El rey emérito Juan Carlos prevé regresar a Sanxenxo (Pontevedra) a finales de julio, pocos días después de las elecciones generales, con el fin de participar en la regata programada los días 28, 29 y 30 por el Real Club Náutico de la localidad pontevedresa.

El plan de don Juan Carlos es embarcar esos días en el 'Bribón' para preparar el campeonato mundial de la categoría 6m que tendrá lugar a finales de agosto en el Reino Unido, tal y como han informado a Efe este jueves fuentes de su entorno tras la noticia adelantada por 'La Vanguardia'.

Esta regata iba a haberse celebrado los días 10 y 11 de junio, pero la previsión de mal tiempo llevó a la organización a suspenderla. No obstante, Juan Carlos I ya se había inclinado por no volar en esas fechas a Sanxenxo y posponer su visita al coincidir con la precampaña de las elecciones generales del 23 de julio para no incomodar a la Casa del Rey.

De confirmarse el viaje a final de julio para navegar con el 'Bribón', podría darse la circunstancia de ver regatear el mismo día al rey emérito en la localidad gallega y a Felipe VI en Palma, en la sesión de entrenamiento de la Copa del Rey de vela que arrancará la jornada siguiente, como suele hacer el jefe del Estado al comienzo de sus vacaciones en la capital balear.

Sería la tercera visita a España de don Juan desde su marcha a Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) en agosto de 2020. Su primer desplazamiento fue en mayo de 2022, rodeada de una gran expectación mediática, lo que incomodó al Gobierno, que le recriminó que dijera a la prensa que no tenía que dar explicaciones por su comportamiento en los últimos años, como le había pedido con insistencia el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

El segundo viaje se prolongó del 19 al 25 de abril, cuando estuvo cinco días en Sanxenxo, alojado de nuevo en casa de su amigo Pedro Campos, y dos en Vitoria en una revisión médica. En esa ocasión, su estancia se desarrolló con discreción, aunque coincidió con la precampaña de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo.