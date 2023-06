Olona sorprende con un "beso" a Yolanda Díaz por el Orgullo: "Reventemos los armarios"

Macarena Olona, exdiputada de Vox y fundadora de Caminando Juntos (CJ), partido que finalmente no podrá concurrir a las elecciones generales del 23 de julio por la circunscripción de Madrid al no haber conseguido los avales necesarios, ha sorprendido este miércoles en su cuenta de Twitter con una peculiar imagen con motivo del Día Internacional del Orgullo Lgtbi.

Se trata de un fotomontaje elaborado por la página de memes Musilitiks en el que la propia Olona aparece besando en la boca a la candidata a la presidencia del Gobierno por Sumar y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Junto a la imagen, Olona ha escrito: "Reventemos los armarios".

El tuit se ha viralizado enseguida y los comentarios no se han hecho esperar. "Olé Macarena! Que bien has evolucionado", "quién te ha visto y quién te ve… A este paso, no me extrañaría verte en la lista de Sumar más pronto que tarde" o "Giorgia Meloni abandonó el grupo poliamor" han sido algunos usuarios de la red social.

Aunque con su tuit Macarena Olona haya querido apoyar al colectivo haciendo referencia a "salir del armario" como metáfora de que puedan vivir su vida de forma libre con su orientación sexual, otros usuarios de redes sociales han aprovechado la oportunidad para recordar unas polémicas palabras suyas en 2020. Las pronunció en el Congreso de los Diputados cuando todos los grupos parlamentarios menos Vox, su formación en ese momento, mostraron su apoyo a una proposición no de ley de Ciudadanos para que se prohibieran las terapias de conversión de la orientación sexual y se sancionara a las organizaciones que seguían ofreciendo tratamientos para "curar" a los homosexuales.

Macarena Olona (Vox) pide terapias para homosexuales en el Congreso. España, 2020 pic.twitter.com/wa4Up6LPeb — Fran Serrato (@FcoSerrato) November 18, 2020

Macarena Olona dijo entonces que apoyar esa iniciativa supondría "prohibir que los homosexuales acudan a terapia para encontrar su identidad", la que "todos tenemos como personas y que formamos a través de un proceso biológico".

Con Orgullo y sin miedo, a por más derechos, a por la felicidad.



🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ #DíaDelOrgullo pic.twitter.com/EeAGRHkx76 — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) June 28, 2023

Por su parte, la otra protagonista del fotomontaje, Yolanda Díaz, también ha querido lanzar un mensaje sobre la libertad sexual, aunque sin referirse al mensaje de Olona. "Con Orgullo y sin miedo, a por más derechos, a por la felicidad", ha escrito la líder de Sumar en Twitter.

Abascal no tiene planeado celebrarlo

El presidente de Vox, Santiago Abascal, no celebrará el día del Orgullo ya que "no lo tenía planeado": "Supongo que porque soy heterosexual".

Así lo ha explicado en declaraciones a RTVE en las que ha añadido que, además de por ser heterosexual porque hay "muchos homosexuales que no celebran este día que no reducen su personalidad y su ser simplemente a su querencia sexual".

A su juicio, la celebración del orgullo Lgtbi tiene "mucha menos importancia" de la que algunos políticos y lobbies quieren "hacer creer" y opina que hay muchas personas homosexuales, algunas de las cuales votan a Vox, que "no se identifican con ese mensaje ni creen que esto tenga que tener un día especial de celebración".