Interior revisará si el partido de Olona cumple los requisitos tras presentar nueva documentación

El Ministerio del Interior revisará si el partido de Macarena Olona, Caminando Juntos, cumple los requisitos tras presentar esta tarde los documentos para corregir los defectos de forma que le impedían registrar su formación como partido político para concurrir a las elecciones del 23 de julio.

Después de que la ex de Vox haya acudido en la tarde de este miércoles a la sede del ministerio para tratar de subsanar los defectos de forma que impedían el registro de su partido, Interior ha aclarado que aún debe comprobar si los documentos cumplen con lo requerido.

Así, hasta que no estén revisadas las correcciones, Caminando Juntos no queda registrado como partido para concurrir a los comicios del próximo 23 de julio, según han detallado a Europa Press fuentes de la institución dirigida por Fernando Grande-Marlaska.

Macarena Olona llega corriendo al Ministerio del Interior para registrar su partido Caminando Juntos: "Pido disculpas por mi aspecto, es lo que tiene ser una ciudadana que intenta hacerse hueco en un sistema diseñado para que ganen los de siempre" https://t.co/0KShF53F3b pic.twitter.com/kJIVpO7lT9 — Europa Press (@europapress) June 7, 2023

Mientras se revisa, Olona ha amenazado con querellarse contra el ministro por prevaricación al no actuar conforme al derecho, resaltando que no quiere entrar en una disputa con Grande-Marlaska sobre "quién la tiene más larga jurídicamente" por cuándo es la fecha límite para subsanar errores, después de que el ministerio haya desmentido que finalice hoy, como ha afirmado la ex de Vox.

En este sentido, ha sostenido que este miércoles, de acuerdo con la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg), es la fecha límite para presentar un representante general ante la Junta Electoral Central, "un trámite necesario para concurrir a las elecciones"

La presidenta de Caminando Juntos también ha pedido el "nombre y apellidos" del funcionario responsable de la resolución de inscripciones para "protegerle" de "las presiones políticas", asegurando que llegará "hasta el final" para "defender la democracia", agotando "todas las vías legales" que estén al alcance de su formación.

Olona denuncia "injusticias"

La presidenta de Caminando Juntos también ha denunciado "injusticias" porque presuntamente el Ministerio del Interior rechazó defectos de forma cuando su partido tiene Estatutos "idénticos" a los de otras formaciones, como 'Movimiento Sumar', el partido registrado la semana pasada por la vicepresidenta Yolanda Díaz para concurrir a los comicios del 23 de julio.

"El 'Movimiento Sumar', liderado por la vicepresidenta Yolanda Díaz, en tan solo 24 horas ha obtenido la inscripción del partido político. En el caso de Caminando Juntos hemos tenido que esperar una semana para tener noticia", ha lamentado Olona.