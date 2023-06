La mitad de los votantes de Podemos en 2019 apoya que Irene Montero no vaya en las listas

Los ciudadanos que votaron en las elecciones de 2019 a Unidas Podemos se muestran divididos con respecto al veto impuesto por Sumar a la ministra de Igualdad, Irene Montero, que le impedirá volver a ser candidata en las listas que liderará Yolanda Díaz el próximo 23-J. Así lo refleja el barómetro de junio elaborado por el Instituto DYM para HENNEO, que revela que un 49,9% de quienes eligieron hace cuatro años la papeleta morada ahora considera "acertada" la decisión de Díaz de prescindir de Montero, por apenas un 38,5% que está en contra.

El barómetro recoge los efectos de la durísima negociación que mantuvieron los partidos a la izquierda del PSOE para alcanzar un acuerdo de coalición y también las consecuencias de los reproches que, durante la semana pasada, deslizó Podemos contra Díaz. Esas críticas tuvieron su corolario el sábado, cuando la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, asumió el veto asegurando que "para ganar hay que saber perder".

Que prácticamente la mitad de los votantes de Unidas Podemos de 2019 considere positivo que Díaz se haya negado a incluir a Montero en Sumar llama la atención, ya que la ministra de Igualdad tuvo un puesto muy destacado hace cuatro años: fue la número dos en la lista de Unidas Podemos por Madrid, tan solo por detrás del candidato, Pablo Iglesias. Ahora, no obstante, solo el 38,5% de los encuestados que votaron a esa candidatura preferiría que en las listas de Sumar estuviera Montero, y el 11,6% no sabe o prefiere no contestar.

Ficha técnica

Muestra y metodología: 1.015 entrevistas ‘online’ aleatorias, aplicando cuotas específicas por sexo, edad, hábitat, región y ocupación.

Error: el margen de error total es de un +/- 3,1% para un nivel de confianza del 95.5% en la hipótesis más desfavorable.

‘Target’: Población con 18 años o más.

Trabajo de campo: realizado entre el 16 y el 19 de junio.