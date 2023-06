Solo un 28% de los españoles quiere que el próximo Ejecutivo sea de coalición

La presente legislatura, que está dando sus últimos coletazos debido a la convocatoria anticipada de elecciones para el 23 de julio, ha sido la primera con un gobierno de coalición de la democracia. Sin embargo, parece que esta opción no cuaja entre los votantes, ya que solo el 27,8% de los españoles señala un Ejecutivo formado por varios partidos como su preferencia para el gabinete que se conforme tras el próximo paso por las urnas. Más del doble de ciudadanos, el 60,2%, optaría por un gobierno monocromo, formado por miembros de un solo partido, aunque estuviera apoyado puntualmente por otras fuerzas políticas. El 12% de los encuestados no se pronuncian sobre este extremo.

Así lo revela la Encuesta DYM para HENNEO realizada esta semana, y que también explica que son aquellos que votaron en 2019 por Vox y Unidas Podemos, las opciones políticas que podrían resultar determinantes para formar gobierno en el caso de que los dos partidos mayoritarios no logren la mayoría absoluta, los que ven con mejores ojos un Ejecutivo con ministros de distintas formaciones. En concreto, casi seis de cada diez personas que hace cuatro años se decantaron por Unidas Podemos (el 59,7%) se inclinan por un gobierno de coalición, un porcentaje que baja al 47,1% en el caso de los que apoyaron al partido de Santiago Abascal.

Por contra, en los partidos mayoritarios, el apoyo a esta opción es sensiblemente menor. El 66,2% de electores del Partido Socialista apoyan un gobierno de un solo color (frente al 30% que no desdeña una coalición), mientras los del Partido Popular tienen clara su preferencia: más del 90% quieren un Ejecutivo de una sola formación. Es también la opción mayoritaria entre los que votaron a Ciudadanos (71,3% quieren una administración de un partido y solo el 16,9% escogen una alianza).

El sondeo también pregunta por la fecha en concreto elegida para celebrar las elecciones generales. Aunque no se percibe con rotundidad un partido beneficiado explícitamente por esta convocatoria estival inédita, hay más encuestados que creen que le viene mejor a los socialistas que a los populares. Así, uno de cada tres españoles (justo el 33,3%) considera que el 23-J le favorece al PSOE, mientras que el 16,9% señala que le ayudará al PP. Con todo, el 26,6% de ciudadanos creen que les beneficiará a ambos por igual y un alto porcentaje (el 23,1%) no sabe/no contesta.

Llama la atención, en cualquier caso, que los votantes de todas las opciones políticas señalen de forma mayoritaria al PSOE como principal favorecido por la fecha de los comicios. Las diferencias más significativas se dan entre aquellos que ven al PP privilegiado por este adelanto electoral. Solo el 12% de los que optaron por la papeleta socialista hace cuatro años cree que el momento escogido ayuda más a Feijóo que a Sánchez, mientras que ese porcentaje se eleva hasta el 31,8% entre aquellos que seleccionaron la papeleta azul en 2019.

Yolanda Díaz e Irene Montero Zipi Aragón

La mitad de los votantes de UP en 2019 apoya que Montero no vaya en listas

Los ciudadanos que votaron en las elecciones de 2019 a Unidas Podemos se muestran divididos con respecto al veto impuesto por Sumar a la ministra de Igualdad, Irene Montero, que le impedirá volver a ser candidata en las listas que liderará Yolanda Díaz el próximo 23-J. Así lo refleja el barómetro de junio, que revela que un 49,9% de quienes eligieron hace cuatro años la papeleta morada ahora considera «acertada» la decisión de Díaz de prescindir de Montero, por apenas un 38,5% que está en contra.

El barómetro recoge los efectos de la durísima negociación que mantuvieron los partidos a la izquierda del PSOE para alcanzar un acuerdo de coalición y también las consecuencias de los reproches que, durante la semana pasada, deslizó Podemos contra Díaz. Esas críticas tuvieron su corolario el sábado, cuando la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, asumió el veto asegurando que «para ganar hay que saber perder».

Que prácticamente la mitad de los votantes de Unidas Podemos de 2019 considere positivo que Yolanda Díaz se haya negado a incluir a Montero en Sumar llama la atención, ya que la ministra de Igualdad tuvo un puesto muy destacado hace cuatro años: fue la número dos en la lista de Unidas Podemos por Madrid, tan solo por detrás del candidato, Pablo Iglesias. Ahora, no obstante, solo el 38,5% de los encuestados que votaron a esa candidatura preferiría que en las listas de Sumar estuviera Montero, y el 11,6% no sabe o prefiere no contestar.