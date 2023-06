La cúpula de Junts corrige a Borràs y pactará contra la extrema derecha en Ripoll (Gerona)

La ejecutiva de Junts per Catalunya se sumará a un cordón sanitario contra la extrema derecha independentista en Ripoll (Girona) para evitar que Sílvia Orriols, de Aliança Catalana, sea alcaldesa del municipio, enmendando así la posición expresada por su presidenta, Laura Borràs.

Borràs dijo ayer que no es "partidaria" de que Junts pacte con ERC, PSC y CUP para cortar el paso a Orriols: "Yo no soy partidaria de ello. Pienso que si defiendo que contradecir la voluntad popular cuando nos perjudica no es correcto; cuando nos favorece, tampoco".

Hoy, en una rueda de prensa desde la sede del partido, la candidata de JxCat al Congreso, Míriam Nogueras, ha anunciado que se sumarán a este "cordón sanitario" contra la extrema derecha: "Nuestro posicionamiento es absolutamente incuestionable", ha remachado.

Las palabras de Borràs generaron una fuerte polémica ayer, hasta el punto de que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès (ERC), ha reclamado que haya un acuerdo en Ripoll para "no dejar espacio a la extrema derecha" y evitar la posibilidad de que Aliança Catalana se haga con la alcaldía de ese municipio.