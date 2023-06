Aumentan las estafas en inversiones a través de internet y la Policía explica cómo no picar

La Policía Nacional de Zaragoza ha alertado del repunte de estafas en inversiones a través de internet en las que las víctimas son captadas a través de supuestas empresas que se publicitan en la red, avaladas por gente famosa y altos directivos que le dan fiabilidad a los servicios de inversión que ofertan.

Según informa la Policía Nacional, los falsos gestores o brokers informaban al cliente de que su inversión había generado una gran cantidad de dinero, en algunos casos incluso de más de 100.000 euros que la propia víctima podía ver reflejada en su cuenta al acceder a la aplicación, y que para poder sacar ese dinero debía previamente pagar 21.000 euros a la Agencia Tributaria Española por traer esa cantidad desde el extranjero.

Una vez realizado ese pago, el falso gestor desaparecía y el cliente no conseguía contactar con él por ningún medio.

Consejos de la Policía

La Policía Nacional recomienda confirmar que la empresa digital se basa en cadenas de bloques, lo que significa que hacen un seguimiento de la información detallada de la transacción y advierte de que aunque siga los consejos de una persona que tiene mucha experiencia en el tema, igual puede convertirse en víctima por visitar accidentalmente un sitio web fraudulento.

Explica que existe una gran cantidad de sitios web creados para ser una copia fiel de empresas emergentes originales y válidas, que la persona lo piense bien si no hay un pequeño icono de candado de seguridad junto a la barra de URL y la dirección del sitio no inicia con https y que no se confíe en ofertas provenientes de redes sociales, especialmente si están ofreciendo unas ganancias imposibles con un bajo riesgo.

Según la Policía, la principal medida es consultar la web con la que se pretendemos realizar la inversión, la página oficial de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y de entidades autorizadas a operar en el mercado español y también consultar a través de internet las opiniones de otras personas realizando búsquedas con el nombre de la empresa en la que se pretende invertir.

Recomiendan además si se tiene sospecha de poder ser víctima de este tipo de estafas, ponerlo en conocimiento de la Policía Nacional en sus dependencias, en el 091, a través de la aplicación ALERTCOPS o a través de la página oficial www.policia.es.